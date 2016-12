Bani insuficienţi, nevoi multe

NEVOI ŞI POSIBILITĂŢI Cu toate că este situat în apropierea unei centrale nucleare, ceea ce ar induce ideea că este, automat, şi un oraş bogat, Cernavodă nu se poate lăuda că are în visterie atât de mulţi bani, încât să-şi permită investiţii prea mari. Şi, totuşi, localitatea are nevoie de fonduri pentru a se dezvolta, mai ales pe partea de infrastructură. Şi cum nevoile sunt mari, gospodarii oraşului s-au aşezat în aceste zile la masă, pentru a împărţi puţinii bani ai oraşului. Responsabil cu alcătuirea bugetului pe 2013 este primarul Gheorghe Hânsă, care a declarat că, în ciuda perioadei de criză, Primăria va miza în acest an pe un buget de venituri şi cheltuieli de 36,5 milioane de lei, cu 500.000 de mai mult faţă de anul trecut. „Este o estimare. Una realistă, ţinând cont de vremurile în care trăim. E chiar satisfăcător, dar cu siguranţă banii nu ajung nimănui. Toate sectoarele vor primi mai puţini bani decât ar fi nevoie”, a spus Hânsă.

INVESTIŢII Primarul oraşului Cernavodă spune că o sumă importantă cuprinsă în bugetul pe acest an, însumând aproximativ un milion de lei, va fi alocată înlocuirii reţelelor de termoficare şi de canalizare menajeră. „Multe dintre conducte sunt vechi şi trebuie schimbate, dar avem şi zone în care canalizarea menajeră şi reţeaua de termoficare nu există”, a spus primarul. La fel de importantă este, în viziunea edilului, şi refacerea tramei stradale. „Foarte mulţi cetăţeni ne-au cerut asfaltarea străzilor. Este şi ceea ce ne-am propus pentru acest an. Dar o luăm sistematic. După ce am refăcut infrastructura subterană, în acest an vom trece la refacerea carosabilului şi a trotuarelor. Vom începe cu cele mai importante străzi”, a spus Hânsă, care a precizat că va aloca acestei acţiuni peste două milioane de lei. Şi cum banii din buget nu sunt de ajuns, conducerea administraţiei locale a prevăzut şi sume pentru confinanţarea unor proiecte, care se vor derula din fonduri europene sau guvernamentale. „Cel mai important proiect pe care dorim să-l realizăm în acest an este cel de reabilitare termică a blocurilor, pentru care am şi pus deoparte cota noastră, urmând ca atunci când Guvernul va lansa linia de finanţare pentru anveloparea imobilelor să accesăm acest program”, a afirmat Gheorghe Hânsă.