Bani la „saltea”

REZERVĂ Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a anunţat, ieri, într-o conferinţă pe tema masei monetare şi a inflaţiei, că BNR are o rezervă substanţială de bani tipăriţi, de câteva zeci de procente din masa monetară. „Nu înseamnă că numerarul respectiv creează inflaţie, sperăm să nu fie folosit. Este un stoc indispensabil pentru funcţionarea sistemului de plăţi”, a spus oficialul BNR. Isărescu a explicat că, în luna decembrie a fiecărui an, masa monetară creşte în termeni reali cu 8 - 10%, pentru că este luna în care se fac cadouri şi creşte cererea de numerar. „România a trăit de mai multe ori panică bancară, în 1992, în 1994, iar ultima de proporţii a fost în 2000 şi nu am tratat-o cu sfaturi”, a spus guvernatorul băncii centrale. El a mai spus că între masa monetară şi inflaţie corelaţia este mai complicată decât este prezentată uneori în spaţiul public. „Credem că a simplifica această corelaţie şi a prezenta-o publicului nu este deloc folositor. Dacă n-am fi lăsat economia să se monetizeze nu ştiu dacă am fi avut această creştere economică din perioada 2000 - 2008”, a arătat şeful băncii centrale.

SALARII În altă ordine de idei, guvernatorul BNR a spus că banii economisiţi după reducerea salariilor funcţionarilor BNR cu 25%, în urma aplicării măsurilor de austeritate, nu au ajuns la bugetul de stat. „În 2010, când au fost reduse cu 25% salariile funcţionarilor Băncii Naţionale, acea economie nu a putut fi virată direct la bugetul statului Am ţinut-o aici, într-un colţ special, pentru că aceasta ar fi însemnat o monetizare a deficitului bugetar\", a menţionat Isărescu. De asemenea, Isărescu a explicat că inflaţia este un fenomen monetar şi a spus că simplificarea lucrurilor când vorbim despre inflaţie nu este folositoare. „Relaţia între masa monetară şi inflaţie este clară. Ceea ce se neagă este semnificaţia practică a acestei relaţii”, a spus Isărescu într-o conferinţă de specialitate la Banca Naţională. Acesta a făcut o paralelă între inflaţie ca şoc în societate şi ceea ce s-a întâmplat luni, când mai multe persoane au fost împuşcate într-un atac armat petrecut în centrul Capitalei. „Ceea ce s-a întâmplat ieri nu a fost un simplu glonţ, a fost un efect, aceasta se poate spune şi de inflaţie, că este un efect”, a spus guvernatorul Băncii Naţionale.