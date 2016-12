Bani mai puţini pentru salariile profesorilor

Primarul din Dumbrăveni, Gheorghe Cenuşă, consideră că, deşi 2010 este un an de criză, se poate descurca, cât de cât, cu veniturile acumulate din taxele şi impozitele locale şi cheltuielile pentru 2010, deşi recunoaşte că are un buget mai mic cu 35% faţă de anul trecut. Edilul - şef al comunei spune că a încercat să împartă toate cheltuielile raportat la nivelul de anul trecut, însă are nevoie de rectificări bugetare la toate capitolele. „La învăţământ ne mai trebuie bani pentru că, din calculele pe care le-am făcut, anul trecut am avut nevoie de 300.000 de mii de lei, iar pentru acest an, Guvernul a alocat doar 260.000 de lei, astfel încât ne mai trebuie 42.200 de lei pentru a putea asigura drepturile salariale cadrelor didactice de la toate unităţile de învăţământ din comună în acest an. Însă, pe parcursul anului, la regularizările bugetare, cred că vom primi şi această sumă”, a declarat încrezător primarul. La capitolul beneficiarilor Legii 416/2001 referitoare la venitul minim garantat, Cenuşă spune că a primit 20.000 de lei din care se va descurca să acorde ajutorul social persoanelor care au depus dosare, iar pentru cei doi asistenţi personali care au grijă de persoane cu handicap mai are nevoie de 7.800 de lei pentru a completa banii primiţi deja de la Guvern. „Numărul persoanelor care beneficiază de ajutorul social se modifică tot timpul. Cred că pe timpul verii mulţi vor pleca să muncească pe litoral şi astfel nu vor mai beneficia de ajutorul de la stat”, a declarat primarul.