Bani mulţi, dar publici, pentru amanta lui Boc?!

Ziariştii de la cotidianul „Cancan” au prezentat în ultimele zile un alt Emil Boc decît încruntatul preşedinte al PD, preocupatul primar la Clujului şi virulentul critic al tuturor celor care i se opun tutorelui său de la Cotroceni, Traian Băsescu. Se bănuia că un om cu atîtea preocupări în viaţa politică nu mai are timp pentru familie, iar paparazzii au confirmat acest fapt. Pentru familie nu o avea timp Boc, dar o amantă are... La Bucureşti... Ultimele două ediţii „Cancan” au dezvăluit publicului un Boc zglobiu, vesel şi adolescentin, care aleargă cu tot soiul de căţeluşi de pluş prin Capitală pentru a-şi impresiona... iubita. „Povestea este frumoasă, delicată şi palpitantă. Liderul PD, care s-a remarcat prin căderea de pe scenă în timpul unei emisiuni cu Andrei Gheorghe şi prin operaţia de apendicită, se dovedeşte un bărbat sensibil, romantic, de excepţie”, scrie “Cancan”. Este prezentată o întreagă aventură, presărată cu schimbări de şoferi delegaţi cu colete, flori şi animale de pluş de mari dimensiuni, cam cît Boc, care au avut ca scop impresionarea blondei care i-a cucerit inima “marelui” om de partid. Numele silfidei: Liliana Călin. Întreaga campanie de cucerire are şi un final. “Liliana iese din bloc. Are o fustă mulată, miroase a parfum scump, este sexy. S-a făcut noapte, conduce repede. Se grăbeşte spre apartamentul lui Boc. Opreşte într-o benzinărie şi cumpăra ceva. Ajunge lîngă casa liderului PD. Ocoleşte imobilul. Doar acum este puţin atentă în jur. Parchează Touaregul la o distanţă considerabilă. Întîrzie pînă să intre în bloc, dar intră, cu capul în jos, stingheră. Ora 22.30. Paparazzii au provocat o situaţie pe care, în prezent, o regretă. La intrarea în gangul blocului este o poartă. Ei au legat-o bine cu sîrmă în aşa fel încît atunci cînd va ieşi Liliana, să nu o poată desface singură şi să îl cheme pe Boc, pentru o fotografie de familie. Dar nu se întîmplă aşa. Sîrma este desfăcută de alţi locatari, pentru că Liliana a rămas peste noapte. Boc a ieşit din bloc pe la 6.30. Liliana a plecat pe la 9,30, cu capul în jos, şifonată, îmbracată cu haine de birou, pe care le luase cu ea în bagaj”, au dezvăluit reporterii “Cancan”.

Drept vorbind, nimic grav în toată tărăşenia. Boc este, în viaţa privată, un om mai... năzbîtios. Şi ce?! Cum orice amantă se întreţine, la case mari, cu bani mulţi, o avea domnu’ Boc de unde să scoată nişte milioane bune. Din păcate însă pentru el, ancheta „Cancan” a dovedit că banii pentru amantă nu sînt plătiţi din buzunarul primarului de Cluj, ci... din bani publici. Firma condusă de Liliana Călin a încheiat contracte grase cu primăriile conduse de pedişti, mai pe româneşte, conduse de subalternii micului Sburător PD. Scopul acestor contracte: utilarea spatiilor de joacă pentru copii. „Liliana Călin, blonda care doarme cu Boc în apartamentul lui din Bucureşti, s-a măritat anul trecut, în septembrie, cu un funcţionar la Stat. Avînd în vedere situaţia financiară a proaspetei familii pe care a întemeiat-o şi situaţia firmei "King Industrial Entreprises SRL", unde Liliana deţine 10% din acţiuni, putem trage concluzia că Liliana Călin este mai mult folosită de partenerii ei turci pentru a facilita obţinerea unor contracte fabuloase, mai ales cu primăriile din ţară conduse de pd-işti. Liliana s-a dovedit pricepută la acest capitol. Mai mult, farmecul ei l-a prostit pur şi simplu pe primarul de Cluj, care l-a obligat pe Inspectorul Şcolar Judeţean Cluj să impună tuturor unităţilor şcolare din judeţ, drept partener de afaceri, firma Lilianei. Activitatea Blondei în "Imperiul PD" se regăseşte la Lugoj, Slatina, Slobozia, dar şi în Sectorul 3 al Capitalei”, au scris ziariştii de la „Cancan”. Regele Priam spunea că războiul Troiei este cel mai nobil, pentru că lupta s-a dus pentru dragoste. În cazul de faţă însă, Liliana din Bucureşti nu e Elena din Troia, nu vorbim despre Priam sau Paris, ci doar despre Boc, iar în dispută se află, totuşi, nu o cetate, ci bani publici din toată ţara. Repetăm, nu ar fi nicio problemă dacă domnul Boc ar apela la propriul buzunar pentru a-şi satisface... lumeştile obiceiuri.