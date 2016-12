Bani pentru 125 de proiecte de cercetare în Educaţie

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a semnat, ieri, primele contracte vizând 125 de proiecte de cercetare în valoare de 480 de milioane de lei, care vor permite crearea a aproape 600 de locuri noi de muncă, beneficiarii fiind exclusiv întreprinderi, a declarat, ieri, ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, Mihnea Costoiu. Contractele sunt aferente unor proiecte finanţate din fonduri structurale prin Axa Prioritară 2 - Creşterea Competitivităţii prin Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“ (POS CCE), a precizat ministrul delegat. Acesta a dat asigurări reprezentanţilor întreprinderilor care vor derula proiectele de cercetare că nu vor fi blocaje financiare. „A fost o discuţie a noastră de reaşezare a banilor pe cercetare aplicată şi nu aproape exclusiv pe cercetarea fundamentală. Susţin în continuare acest lucru. România are nevoie în această perioadă de sprijinirea cercetării aplicate. (...) Companiile oferă acest lucru. Şi am invitat companiile să nu scrie singure proiecte, ci în parteneriat public-privat cu universităţi, institute de cercetare“, a explicat Costoiu. Potrivit acestuia, proiectele ar putea duce la crearea a 500 - 600 de locuri de muncă înalt calificate pentru absolvenţi de învăţământ superior cu diplomă de doctorat. Implementarea proiectelor va avea efecte directe în domeniul sănătăţii, al metalurgiei, al producţiei de energie verde, în IT, în agricultură şi în protejarea mediului.