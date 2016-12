Bani pentru agricultura ecologică şi sectorul laptelui

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) va lansa, în perioada următoare, două noi scheme de sprijin pentru agricultura ecologică şi sectorul laptelui, suma totală alocată în acest an fiind de 25,54 milioane euro. \"Cele două ajutoare financiare, considerate prioritare pentru anul 2010, sunt finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă ca urmare a deciziei României referitoare la implementarea Articolului 68 din Regulamentul (EC) 73/2009 prin care se prevede că statele membre pot utiliza până la 10% din plafoanele naţionale aferente plăţilor directe comunitare pentru acordarea de ajutoare specifice în diverse sectoare prioritare, în limitele prevăzute de Regulament. Cele două scheme au fost notificate Comisiei Europene, urmând să fie elaborate procedurile de aplicare de către MADR\", arată ministerul. Suma totală alocată pentru aceste scheme în anul 2010 este de 25,545 milioane euro, din care 22,447 milioane euro pentru sectorul laptelui şi trei milioane euro pentru agricultura ecologică. Schema de sprijin în sectorului laptelui se aplică pentru fermierii cu cotă individuală de lapte, situaţi în zonele defavorizate. Ajutorul specific se acordă o dată pe an tuturor exploataţiilor eligibile cu un efectiv de 2 - 15 capete vaci lapte (inclusiv pentru exploataţiile care depăşesc efectivul de 15 capete vaci lapte). MADR estimează o plată indicativă de circa 65 euro/cap vacă lapte. În ceea ce priveşte agricultura ecologică, schema de sprijin constă în acordarea unor plăţi anuale suplimentare şi se aplică producătorilor din sectorul de producţie vegetală şi animalieră care, în anul 2010, sunt în perioada de conversie (anul 1, 2 sau 3). Principalul obiectiv al acestei scheme de sprijin vizează menţinerea nivelului şi calităţii produselor agricole şi evitarea ieşirii din sistemul de agricultura ecologică. Producătorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să fie înregistraţi în Registrul electronic al operatorilor din agricultura ecologică elaborat de DADR şi aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, aprobat de MADR şi să deţină un certificat de confirmare a conversiei emis de organismul de inspecţie şi certificare cu care producătorul se afla sub contract, să semneze un angajament prin care se obligă ca pe o perioada de 5 ani să aplice în exploataţiile lor regulile şi principiile agriculturii ecologice, stabilite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, iar în situaţia în care ies din acest sistem să înapoieze contravaloarea plăţii anuale suplimentare primită.