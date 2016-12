Bani pentru băncile din România

Infuziile de capital din străinătate în băncile care activează în România au depăşit 367,3 milioane euro în primul semestru din acest an, în creştere cu 118% faţă de prima jumătate a anului trecut, când depăşeau 168,4 milioane euro, potrivit datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). În primul semestru al acestui an, cea mai mare infuzie de capital a fost primită de GE Garanti Bank - 137,66 milioane euro, în mai, fiind urmată de Alpha Bank România, cu un aport de capital de 71,75 milioane euro, în februarie. Volksbank România, controlată de grupul Volksbank International, şi-a majorat capitalul social cu 39,2 milioane euro în aprilie, Intesa Sanpaolo România a primit un aport de 29,7 milioane euro la capitalul social în iunie, în timp ce Millennium Bank România şi-a majorat capitalul social cu 23,85 milioane euro în februarie. Tot în primul semestru al acestui an, Emporiki Bank a primit 24,8 milioane euro (cu 18,8 milioane euro în martie şi cu 6,04 milioane euro în aprilie) la capitalul social, MKB Romexterra Bank a fost capitalizată cu 18,8 milioane euro, iar CR Firenze România şi-a majorat capitalul social cu 9,8 milioane euro.