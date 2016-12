Bani pentru finanţarea băncilor din România

Banca Europeană pentru Investiţii (BEI) a alocat, în acest an, pentru băncile din România, un volum de finanţări similar cu cel din 2009, de 350 milioane de euro, a declarat vicepreşedintele instituţiei, Mathias Kollatz-Ahnen, care consideră că suma ar putea fi acordată pentru şase proiecte. „Anul trecut am acordat 350 de milioane de euro pentru opt bănci din România. Sumele alocate pentru acest an sunt cam aceleaşi cu finanţările acordate în 2009, pentru că există unele împrumuturi acordate în tranşe, iar unele plăţi vor fi realizate în 2010. În linii mari, este acelaşi volum”, a afirmat Kollatz-Ahnen. El anticipează că, probabil, numărul băncilor care vor beneficia de fonduri de la BEI se va ridica la şase, dar a menţionat că finanţările acordate vor depinde de cererea existentă. „Valul al doilea de acordare de credite băncilor se va desfăşura mai lent, pentru că instituţiile care au primit acele împrumuturi trebuie să dea toate fondurile IMM-urilor şi apoi să continue cu alte credite. Scopul nostru nu este să constituim stocuri de fonduri la bănci, ci să meargă banii în economia reală”, a explicat oficialul BEI. El a precizat că negocierile sunt purtate de obicei la nivelul grupurilor-mamă, care indică statele unde este nevoie de fonduri suplimentare. În ceea ce priveşte valoarea totală a fondurilor alocate în acest an pentru România, Kollatz-Ahnen a precizat că se va menţine nivelul din 2009, de 1,5 miliarde euro. „Este prea devreme pentru a face afirmaţii privind volumul pe care îl vom acorda. Dacă vor exista suficiente proiecte într-o ţară ca România, atunci BEI este pregătită să acorde finanţarea necesară. Oferta noastră există, dar suma pe care o vom da depinde de proiectele pe care le vom primi. BEI este pregătită să acorde în 2010 acelaşi volum de finanţări ca anul trecut”, a mai spus oficialul instituţiei. BEI a acordat, anul trecut, în România, finanţări de 1,48 miliarde de euro, reprezentând un nivel record, iar creditele aprobate din 1990 până la finele lui 2009 se ridică la 7,7 miliarde de euro.