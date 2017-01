Bani pentru IMM-uri prin fonduri funcţionale la CEC şi Eximbank

Autorităţile vor constitui un fond de 900 milioane lei, în cadrul CEC, pentru creşterea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţare, precum şi un fond de contra-garantare a creditelor pentru IMM, cu un capital de 100 milioane euro, în cadrul CEC şi Eximbank, ca măsuri anticriză, au afirmat reprezentanţi ai Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MIMMCMA). Cele două fonduri trebuie constituite pînă în luna februarie. \"În doi ani, ministerul nu a atras niciun euro din fonduri europene, cu toate că s-au depus proiecte atît la minister, cît şi la autoritatea de management. Din luna mai a anului trecut, cînd a început depunerea dosarelor, niciun proiect nu a fost aprobat. De aceea am făcut o schiţă de simplificare a birocraţiei şi, de asemenea, prin programul anticriză, dorim să sprijinim cofinanţarea IMM-urilor prin capitalizarea CEC şi a Eximbank\", a declarat ministrul de resort, Constantin Niţă. El a arătat că fondurile care vor fi alocate pentru capitalizarea CEC ar trebui să fie destinate doar susţinerii IMM-urilor. \"Dacă această capitalizare a CEC este făcută pentru sprijinirea IMM-urilor, atunci este în regulă. Dacă CEC va utiliza fondurile pentru a acorda credite în general, atunci să-şi ţină banii şi vom cere 0,2% din PIB pentru IMM-uri, aşa cum e legea\", a arătat Niţă. Potrivit ministrului, neaccesarea fondurilor europene este cauzată de funcţionarea deficitară a departamentului de specialitate din cadrul ministerului, circuitul birocratic şi numărul mare de dosare depuse, raportat la personalul angajat. Totodată, MIMMCMA are în vedere stimularea creării a minimum 50.000 de locuri de muncă în microîntreprinderi, prin subvenţionarea integrală, de la bugetul de stat, pe anul 2009, a contribuţiilor sociale ale angajatorului pentru angajarea unei singure persoane cu salariul de pînă la 1.000 de lei. Măsura, care are termen de implementare decembrie 2009, va avea, potrivit estimărilor ministerului, un impact bugetar de 90 de milioane euro. MIMMCMA va mai susţine modificarea Codului fiscal prin eliminarea obligativităţii de plată a TVA la export sau prin acceptarea instrumentelor bancare specifice pentru plata TVA la export, respectiv garanţii bancare, scrisori de bonitate sau garanţie. Alte măsuri fiscale susţinute de Ministerul pentru IMM-uri se referă la generalizarea neimpozitării profitului reinvestit şi a dividendelor reinvestite, precum şi plata TVA la încasarea facturii, măsură solicitată, potrivit oficialului MIMMCMA de majoritatea patronatelor. În plus, MIMMCMA are în vedere simplificarea procedurilor administrative la înfiinţarea sau desfiinţarea fimelor, prin susţinerea birourilor unice, precum şi identificarea şi eliminarea treptată a 25 de autorizaţii, avize, licenţe şi permise, considerate cele mai împovărătoare pentru IMM-uri. Tot la capitolul taxe şi impozite, ministerul va realiza un inventar al acestora şi va modifica legislaţia în domeniu. În ceea ce priveşte activitatea de comerţ exterior, MIMMCMA va aloca 1 milion de euro pentru deschiderea a cinci centre de promovare în parteneriat public-privat la Moscova, Beijing, Chişinău, Cairo şi New Delhi.