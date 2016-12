Bani pentru împădurirea terenurilor agricole

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) pentru perioada 2014 - 2020 are prevăzută o măsură specială care se referă la prima împădurire a terenurilor degradate din punct de vedere agricol, a declarat directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) - Romsilva, Adam Crăciunescu. ”Avem probleme cu extinderea fondului forestier național. Odată cu aplicarea legilor retrocedării, actualii proprietari de terenuri agricole nu înțeleg întotdeauna că ar putea să apeleze la partea de silvicultură ca să le împădurească, lucru mult mai benefic pentru România. Prin noul PNDR există posibilitatea ca o parte a terenurilor degradate din punct de vedere agricol să fie împădurite, iar proprietarii acestora să aibă un beneficiu de pe urma pădurii”, a spus Crăciunescu. El a precizat că, în aceste condiții, silvicultorii vin cu materialul săditor pe piață, cu sponsorizări pentru persoane fizice și pentru unitățile administrativ-teritoriale, pentru ca toate terenurile degradate să fie împădurite în perioada următoare. Potrivit lui Crăciunescu, pe lângă prima împădurire, RNP are obligația, conform legislației, de a înființa perdele forestiere, dar nici în această privință nu se poate face pasul important dacă nu există acordul proprietarilor de terenuri, având în vedere că, în momentul în care s-a elaborat planul infrastructurii naționale, nu s-a ținut cont că este nevoie de perdele forestiere. La rândul lui, secretarul de stat în Ministerul Mediului, Cătălin Diaconescu, a afirmat că, la nivelul conducerilor Ministerului Mediului și Ministerului pentru Ape, Păduri și Piscicultură, se lucrează la soluții pentru ca finanțările pentru prima împădurire, dar și pentru perdelele forestiere și drumurile forestiere să fie cât mai mari. ”În colaborare cu organizațiile nonguvernamentale, cu asociațiile de proprietari, în special cu micii proprietari, lucrăm la elaborarea unei fișe de măsuri pentru compensații în echivalent cu cele care se dau în agricultură pentru micii proprietari care se asociază, care își fac amenajamente silvice și care iau niște măsuri de protejare a pădurii suplimentare față de legislația actuală. Toate aceste reglementări și preocupări fac parte din strategia noastră, care o va îngloba pe cea națională”, a explicat secretarul de stat. Aceste măsuri se doresc a fi finalizate până la sfârșitul acestui an, a mai spus Diaconescu. Cu toate că România are un fond forestier de circa 6,4 milioane de hectare, reprezentând 27% din suprafața țării, comparativ cu țările europene, suprafața acoperită cu păduri este departe de a fi bună. În ultimii ani, RNP a împădurit o suprafață de 255.000 de hectare și a regenerat 230.000 de hectare de păduri.