Bani pentru irigaţii!

Deşi 2008 a fost un an agricol de excepţie, recolta din această toamnă este pusă sub semnul întrebării. Sînt şi motive pentru ca acest lucru să se întîmple, întrucît, pe lîngă criza financiară care a adus fermierii la sapă de lemn, Guvernul a primit date care arată că 2009 va fi un an destul de secetos. Pentru a evita dezastrul din anii trecuţi, cînd autorităţile au asistat neputincioase la compromiterea culturilor agricole, Executivul a decis să introducă un pachet minim de măsuri financiare pentru irigaţii, în limita ajutoarelor de stat acceptate de UE, precum acordarea unui volum mai mare de subvenţii şi acoperirea unor costuri. În aceste condiţii, subvenţiile pentru exploatarea irigaţiilor vor fi acordate şi federaţiilor care au încheiat contracte pînă la 30 aprilie 2009, nu doar pentru contractele semnate pînă la 30 noiembrie 2008, în vreme ce costurile de racordare a pompelor la reţelele electrice vor fi acoperite de la bugetul de stat. \"Pentru creşterea suprafeţelor contractate pentru irigaţii în 2009 şi acordarea de sprijin nediscriminatoriu tuturor organizaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii care nu au încheiat contracte pînă la 30 noiembrie 2008 se propune ca, pentru sezonul de irigaţii al acestui an, termenul de plată a contribuţiei proprii la tariful anual să fie 30 aprilie 2009. De asemenea, se propune să se suporte de la bugetul de stat cheltuielile asimilate investiţiilor pentru racordarea staţiilor de pompare la reţele electrice de interes public\", se arată în ordonanţa aprobată de Guvern. Sprijinul este justificat prin faptul că lipsa unor astfel de măsuri destinate utilizatorilor de apă pentru irigaţii va determina neexecutarea sau executarea cu întîrziere a lucrărilor pentru livrarea apei de irigaţii \"în perioadele de secetă prognozate pentru anul 2009\". \"Ca efect al crizei economico-financiare, mulţi beneficiari ai serviciilor de irigaţii nu pot suporta costurile acestora, astfel că renunţă la irigarea culturilor în condiţiile în care se prognozează că anul 2009 va fi secetos\", se mai arată în document. Conform datelor oficiale, din totalul de 408 organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii, care gestionează o suprafaţă de circa un milion hectare, numai 306 au încheiat contracte pînă la 30 noiembrie 2008, pentru 494,2 mii hectare. Cheltuielile aferente sprijinului financiar sînt estimate la 1,2 milioane lei pentru 2009 şi la 6 milioane lei pentru următorii cinci ani.