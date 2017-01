Bani pentru modernizarea sistemelor centralizate de energie termică

Capitala şi 23 de judeţe, printre care şi Constanţa, au primit 99,4 milioane lei din sumele defalcate din TVA pentru modernizarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice şi pentru rambursarea împrumuturilor, suma totală alocată de la începutul anului depăşind astfel 415 milioane de lei. Potrivit unei hotărîri adoptate de Guvern în şedinţa de miercuri, banii vor fi repartizaţi către bugetele locale din 34 de localităţi, pentru finanţarea lucrărilor de retehnologizare, modernizare şi dezvoltare a sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice, precum şi pentru rambursarea împrumuturilor contractate în acelaşi scop, pentru plata dobînzilor şi a comisioanelor. În 2007, Guvernul a alocat în prima tranşă 316,160 de milioane lei către bugetele a 34 de judeţe şi Bucureştiului. Cei mai mulţi bani din cele 99,4 milioane alocate recent vor reveni Bucureştiului (12,1 milioane lei), urmat de Giurgiu (12 milioane de lei) şi de Constanţa (11 milioane de lei). Scopul acestor alocări este reducerea treptată, pe parcursul a trei ani, a subvenţiilor acordate de la bugetul de stat pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif la energia termică livrată populaţiei prin sisteme publice centralizate de producţie şi distribuţie şi pentru eliminarea preţului naţional de referinţă, începînd cu acest an. Sumele alocate de la bugetul de stat pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei s-au diminuat anual, începînd cu 2005, cu o cotă de 33% în primul an, de 66% în al doilea an şi de 100% în al treilea an, raportate la sumele defalcate din TVA pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei, prevăzute pe anul 2004. Sumele disponibilizate se utilizează de către consiliile locale şi judeţene.