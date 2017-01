Bani pentru plata unor drepturi câştigate în instanţă

După luni de aşteptare, după decizii care mai de care mai contradictorii luate de guvernele anterioare, funcţionarii publici au în sfârşit un motiv de bucurie. Bucurie, pentru că, în sfârşit, li se face oarecum dreptate şi că îşi vor lua înapoi drepturile câştigate în instanţă, care fuseseră convenite cu angajatorii prin contractul colectiv de muncă. Nu îşi vor primi toţi banii înapoi, ci doar o parte din ei. Mai exact, Guvernul a suplimentat cu 432.000 de lei bugetul Ministerului Muncii pe anul 2012 pentru plata unei părţi a drepturilor salariale câştigate de unii bugetari în instanţe, conform unei hotărâri de guvern publicate joi în Monitorul Oficial. Banii sunt destinaţi plăţii titlurilor executorii care intră sub incidenţa ordonanţei de urgenţă 71/2009, prin care s-au eşalonat aceste drepturi. Suplimentările bugetare stipulate în acest proiect de hotărâre de guvern se fac din bugetul de Acţiuni Generale pe anul 2012, gestionat de Ministerul Finanţelor Publice. Conform OUG 71/2009, drepturile băneşti obţinute de bugetari în instanţă se achită de către stat, în mod eşalonat, astfel: în anul 2012 se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu, în anul 2013 - 10%, în anul 2014 - 25%, în anul 2015 - 25%, iar în anul 2016 - 35% din valoarea titlului executoriu. Mai exact, an de an funcţionarii îşi vor primi înapoi câte puţin din drepturile salariale care le-au fost tăiate şi recâştigate în instanţele de judecată.