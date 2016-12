Bani pentru proiecte

Primăria Deleni a primit bani de la Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) pentru două proiecte pe care le are în derulare. Primarul comunei Deleni, Marian Dan, spune că doar prin sprijinul CJC a putut merge mai departe cu proiectele pentru că, financiar, nu le-ar fi putut suţine. „De la CJC am primit 2,2 miliarde de lei vechi pentru documentaţia care trebuie întocmită pentru amenajarea unui parc modern dotat cu băncuţe în Deleni şi pentru cererea de finanţare care trebuie depusă pentru proiectul integrat depus prin Măsura 3.2.2. derulat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală”, a declarat Marian Dan. Proiectul de amenajare a unui parc în Deleni, iniţiat de administraţia locală, are rolul de a creşte suprafaţa spaţiului verde pe cap de locuitor, măsură impusă prin standardele europene după aderarea la UE în 2007.