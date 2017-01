Bani pentru singurul spital de arși din țară. După tragedii!

Singurul spital de arși din țară primește ajutor, din păcate după două tragedii. Edilul Sectorului 1, Dan Tudorache, a mers vineri dimineaţa, 22 iulie, la Spitalul de Arşi din Capitală, precizând că Primăria va acorda 250.000 de euro pentru renovarea secţiei de Antestezie - Terapie Intensivă a unităţii medicale. ”Eu sper ca în maximum două luni de zile să dăm în funcțiune cele 5 camere de pe secția Anestezie - Terapie Intensivă (ATI) și baia unde sunt spălați bolnavii. Vom aloca undeva la 250.000 de euro fără TVA. Deci vor fi: grup de climatizare, pereți de inox, uși batante de inox. De săptămâna viitoare începem. Managerul a spus că ar dori să terminăm în 45 de zile, am luat o marjă de două luni, să sperăm că vom rezolva până pe 15 septembrie. Nu am făcut-o până acum pentru că trebuia închisă secția ATI. Ce se întâmplă cu pacienții cât timp se renovează este problema managerului. Noi am vrut să facem asta din 2014, dar nu au vrut dânșii să închidă pentru că e singurul spital de arși din țară și e greu”, a declarat primarul Sectorului 1. Secţia de Antestezie - Terapie Intensivă a Spitalului de Arşi a fost închisă de Ministerul Sănătăţii, pentru a fi renovată. Măsura a fost luată după ce au fost demarate două anchete penale. Procurorii de la Parchetul Capitalei au deschis un dosar de moarte suspectă după apariția unei înregistrări cu un pacient internat în Spitalul de Arşi, pe rănile căruia se aflau larve. Anchetatorii au demarat și o a doua anchetă, pentru ucidere din culpă, după ce o femeie a decedat la unitatea medicală după o transfuzie sanguină greşită.