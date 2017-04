Bani pentru spitalul care amenința că va refuza pacienții la internare

Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara, care amenința că va refuza pacienții la internare de la începutul lunii aprilie, asigurând doar urgențele, a primit mai mulți bani de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru decontarea serviciilor medicale. Directorul Spitalului de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara, Voichița Lăzureanu, a declarat că joi s-a întrunit comisia de mediere a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, la București, iar în urma discuțiilor purtate, s-a ajuns la concluzia că unitatea va primi 1,2 milioane de lei pe lună pentru servicii medicale, suma fiind suplimentată cu aproximativ 300.000 de lei lunar. Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara va semna contractul cu CNAS pe cele nouă luni rămase din acest an în zilele următoare. “Astăzi (n.r. - joi) s-a întrunit comisia de mediere la București, am ajuns la un numitor comun, vom semna contractul pe următoarele nouă luni. Am reușit să ajungem la o mediere, am crescut valoarea de contract cu 300.000 de lei pe lună. Contractul se va semna în zilele următoare. Va trebui să mai renegociem, nu pe valoarea de contract, va trebui să vedem pe datoriile din urmă ce putem face. Comisia de mediere doar atât are puterea să facă. Avem promisiuni de la primărie să plătească utilitățile de administrare și funcționare”, a declarat directorul Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara. Conducerea spitalului a anunțat, săptămâna trecută, că de la începutul lunii aprilie vor fi asigurate doar urgențele, după ce unitatea medicală a refuzat să semneze contractul pe acest an cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș, pe motiv că ar urma să primească o sumă prea mică de bani. Din anul 2013 și până în prezent, spitalul a acumulat datorii de 5,8 milioane lei, bani pe care ar fi trebuit să-i primească de la CJAS Timiș pentru servicii medicale validate, dar nedecontate. La Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara ajung cele mai grave cazuri din vestul țării. De altfel, județele din această regiune se află pe primele locuri la nivel național în ceea ce privește cazurile de rujeolă.