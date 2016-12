Bani pentru tratamentul accidentului vascular cerebral

Ministerul Sănătăţii va aloca, din octombrie, 5 milioane de lei pentru tratamentul pacienţilor cu accident vascular cerebral (AVC) din şapte spitale aflate într-un program naţional, a anunţat ieri secretarul de stat Dorel Săndesc. ”Programul se va desfăşura în şapte spitale, respectiv Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Cerebrovasculare - toate din Capitală, Spitalul Clinic de Urgenţă Mureş, Spitalul Clinic Judeţean Timiş, Spitalul Judeţean de Urgenţă Oradea şi Spitalul Clinic ”Nicolae Oblu” din Iaşi”, a precizat Dorel Săndesc, cu ocazia lasării „Săptămânii inimii“ (28 septembrie - 5 octombrie). Programul pentru AVC vine după programul naţional de infarct miocardic acut (IMA), care a fost un succes, reducând mortalitatea prin IMA de la 13,5% la 8,2%, în patru ani de la lansare.

”La fiecare nouă minute, un român este diagnosticat cu sindrom coronarian acut - principala cauză de mortalitate cardiovasculară din România -, iar la fiecare 30 de minute, o persoană face infarct miocardic. Programul naţional de tratament al infarctului miocardic este o reuşită; datorită implementării acestuia, în fiecare an sunt salvaţi câteva sute de pacienţi şi trataţi corespunzător câteva mii”, a spus preşedintele Comisiei de Cardiologie din cadrul Ministerului Sănătăţii, Dragoş Vinereanu. Programul ”Acţiuni prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu IMA” are alocaţi 20 de milioane de lei şi se desfăşoară în 16 spitale, a mai spus Vinereanu. Un alt program lansat anul acesta de MS, ”Acţiuni prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică”, are alocaţi 4,9 milioane de lei şi se desfăşoară în şapte spitale. MS va mai lansa şi programul ”Acţiuni prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute”, ce va beneficia de o finanţare de 30 de milioane de lei şi se va desfăşura în 20 de spitale.