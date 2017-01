Bani publici pentru campania lui Băsescu

Noi informaţii din mărturia făcută de fostul ministru al Comunicaţiilor Gabriel Sandu, lider PDL, despre şpaga din campaniile electorale au fost făcute publice, potrivit Antena 3. Reamintim că mărturia respectivă i-a adus lui Sandu, în loc de beciul Poliţiei, un mult mai domestic control judiciar. El spune că liderii PDL au făcut presiuni asupra lui, pe de o parte ca să numească pe cine trebuie în anumite funcţii şi, pe de altă parte, ca să contribuie cu milioane de euro la campania pentru prezidenţialele din 2009. Sandu îi nominalizează pe Emil Boc, Elena Udrea sau Roberta Anastase ca fiind cei care exercitau aceste presiuni şi îl ameninţau cu pierderea funcţiei în caz că nu-şi respecta obligaţiile. Sandu vorbeşte şi despre sume colosale contra cărora s-au luat licenţe în dosarul Microsoft. Potrivit aceleiaşi surse, în urma declaraţiilor fostului ministru, Vasile Blaga a fost deja citat la DNA.

Vă prezentăm în continuare fragmentul din mărturia lui Gabriel Sandu apărut în referatul procurorilor: „Imediat după numire, am avut o discuţie foarte clară atât cu conducerea PDL pe plan naţional, cât şi cu şefii câtorva organizaţii judeţene PDL, dintre care îi nominalizez pe următorii: George Scripcaru (PDL Braşov), Gheorghe Ştefan (PDL Neamţ), Florian Aurelian Popescu (PDL Dâmboviţa), Roberta Anastase (PDL Prahova) și cu domnul Cezar Preda, responsabil PDL Brăila. Din discuţiile purtate s-a desprins ideea că trebuie să fiu foarte atent şi să le ascult sfaturile, ca pe anumite funcţii-cheie din minister să punem oameni de încredere şi să-i sprijinim, însă am realizat ulterior că aceste numiri vizau multiple funcţii din administraţia publică, dar şi parlamentari şi europarlamentari. Pentru asta, aşteptările liderilor politici ai PDL erau să sprijin campaniile electorale. Astfel, toate cheltuielile şi obligaţiile cu acest scop au fost dispuse, ordonate chiar, sub presiuni efectuate de conducerea PDL, respectiv Emil Boc, Elena Udrea, Vasile Blaga, Adriean Videanu, Radu Berceanu, Roberta Anastase, Alin Albu, Gh. Ştefan etc. Iar asumarea de către mine a acestor obligaţii viza condiţionarea pentru menţinerea în funcţia de ministru al Comunicaţiei şi Societăţii Informaţionale. În acest context al presiunilor executate asupra mea, pentru acoperirea de îndată a unor obligaţii financiare necesare campaniilor electorale din 2009, sau nu existau fonduri dinainte pregătite de partid sau persoanele ce susţineau colectarea de bani, m-am întâlnit separat cu fiecare în parte şi, la iniţiativa unora dintre ei, cu domnii Gh. Ştefan şi Dorin Cocoş. Cei doi mi-au oferit o variantă în rezolvarea deficitului, promiţând că-mi garantează asigurarea din surse proprii, dar temporar, a contribuţiei mele la cele două campanii din anul 2009. Îmi amintesc că fiecare îmi oferea un sprijin de aproximativ 2 milioane de euro, în schimb îmi solicitau să obţin semnăturile necesare aprobării HG nr. 460/2009, pentru aprobarea achiziţiei licenţelor Microsoft necesare în perioada 2009 - 2012, precum şi să obţin bugetarea aferentă derulării contractului”, a declarat Sandu.

ANTENA 3: „ŞPAGA MICROSOFT DUCE LA BĂSESCU” „Deoarece rămăseseră de onorat obligaţii financiare încă din anul 2009, doresc să precizez că suma respectivă s-a distribuit după cum urmează: obligaţii restante, inclusiv compensări ale unor împrumuturi şi cheltuieli aferente campaniei din anul 2008 şi a celor parlamentare; obligaţii pentru europarlamentarele din mai - iunie 2009; obligaţii pentru campania prezidenţială din 2009, poate cea mai scumpă dintre toate, deoarece sumele de bani s-au distribuit atât pentru campania proprie a preşedintelui Traian Băsescu, cât şi pe cea a PDL-ului pentru preşedinte”, a mai declarat el. De asemenea, Gabriel Sandu mai aminteşte de campania de la europarlamentare în care a fost implicată Elena Băsescu şi mai susţine că suma de 300.000 de euro îi era dată lunar lui Emil Boc pentru campanie.

Menţionăm că Gabriel Sandu este acuzat de luare de mită şi spălare de bani, iar omul de afaceri Nicolae Dumitru, zis Niro, de trafic de influenţă şi spălare de bani. Gabriel Sandu le-a explicat procurorilor modul în care circulau banii în PDL pentru campania electorală a lui Traian Băsescu, iar Niro a dezvăluit metodele mafiote ale unui alt afacerist, Alexandru Bittner, care îşi ameninţa cu moartea competitorii. Dorin Cocoş şi Gheorghe Ştefan, cercetaţi şi ei în acelaşi caz, rămân după gratii.

Dosarul Microsoft

În dosarul Microsoft, oamenii de afaceri Dorin Cocoş şi Nicolae Dumitru şi primarul municipiului Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, sunt acuzaţi de trafic de influenţă şi spălare de bani, iar Gabriel Sandu, ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în perioada decembrie 2008 - septembrie 2010, de luare de mită şi spălare de bani. Instanţa supremă a dispus arestarea lor preventivă în 29 octombrie, ulterior mandatele de arestare fiind prelungite. Potrivit DNA, Dorin Cocoş a cerut 17,5 milioane de euro pentru el, Gheorghe Ştefan şi Gabriel Sandu, pentru a interveni în achiziţionarea dreptului de utilizare a licenţelor Microsoft, din care 15,7 milioane de euro ar fi ajuns în contul unor firme controlate de cei trei, direct sau prin intermediari. Omul de afaceri Nicolae Dumitru, care controlează grupul de firme Niro, a cerut şi primit, prin firma sa, 7,65 milioane de dolari provenind de la Fujitsu Siemens Computers pentru a interveni la Şerban Mihăilescu şi Dan Nica, membri ai Guvernului la data faptelor, pentru a obţine încheierea contractului de închiriere a licenţelor Microsoft, susţin anchetatorii. În 16 octombrie, procurorii anticorupţie au făcut percheziţii la locuinţele fostului ministru Gabriel Sandu, fostului consilier prezidenţial Dorin Marian, fostului şef al Serviciului de Informaţii Externe Cătălin Harnagea, la oamenii de afaceri Dorin Cocoş, fostul soţ al Elenei Udrea, Remus Truică şi Nicolae Dumitru, la tatăl preşedintelui Comitetului Olimpic, Adrian Petrache, precum şi la Fundaţia „Dinu Pescariu“. În dosarul Microsoft, DNA a cerut avize pentru urmărirea penală a nouă foşti miniştri - senatorii Şerban Mihăilescu şi Ecaterina Andronescu, deputatul Valerian Vreme, europarlamentarul Dan Nica, Daniel Funeriu, Alexandru Athanasiu, Mihai Tănăsescu, Gabriel Sandu şi Adriana Ţicău.

Potrivit DNA, persoanele din Guvern, ministere şi din societăţile implicate în derularea proiectului privind licenţele Microsoft pentru şcoli ar fi pretins 20 de milioane de dolari din cele 54 de milioane achitate de Executiv în cadrul contractului. Contractul-cadru de închiriere de licenţe Microsoft, din 15 aprilie 2004, ar fi fost încheiat în condiţii oneroase pentru bugetul de stat, asigurând posibilitatea deturnării unui discount de circa 47 la sută acordat de Microsoft în considerarea Guvernului şi, implicit, permiţând plata unor comisioane către persoanele implicate, susţin anchetatorii.