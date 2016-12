Bani puţini pentru dezvoltare

Mediul rural suferă din punctul de vedere al investiţiilor şi al proiectelor pentru că autorităţile locale primesc foarte greu banii necesari dezvoltării satelor, fie că e vorba de bani europeni, fie bani guvernamentali, în condiţiile în care în bugetele locale nu sunt cuprinse cine ştie ce fonduri pentru reabilitări sau alte investiţii, sumele fiind mai mici de la an la an. Majoritatea primăriilor constănţene au trecut proiectele şi investiţiile pe ultimul loc, în rândul priorităţilor pe 2011, în lipsa resurselor financiare. Chiar dacă, mai nou, primăriile au şi bani repartizaţi pentru dezvoltare, sumele sunt mult prea mici pentru lucrări noi, aşa încât aceştia sunt folosiţi, mai degrabă, pentru reabilitări. Primarul de la Adamclisi, Anton Burcea, spune că are prea puţini bani alocaţi pentru investiţii în anul în curs, însă şi-a propus să finalizeze două lucrări deja începute. „Vom extinde Primăria cu o anexă pentru că nu avem suficient spaţiu în vederea desfăşurării activităţilor. Viceprimarul este nevoit să stea în acelaşi birou cu secretarul şi nu avem nicio sală pentru şedinţe. De fiecare dată când trebuie să ne întâlnim cu toţii, suntem nevoiţi să eliberăm un birou pentru a avea un spaţiu de şedinţe, iar asta înseamnă perturbarea celorlalte activităţi din Primărie. Un alt proiect pe care îl vom derula este reluarea construirii Căminului Cultural din Urluia, rămas la stadiul de fundaţie de câţiva ani”, a declarat primarul din Adamclisi. Pentru continuarea celor două investiţii, Primăria are la dispoziţie 500.000 de lei, 200.000 pentru construirea anexei din Primărie şi 300.000 pentru Căminul Cultural din Urluia.