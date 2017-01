Bani puţini, proiecte multe

Puţine sunt administraţiile locale pe raza cărora se mai întâmplă ceva în această perioadă. Ceva bun. Nu doar din cauza vremii, ci mai ales din cauza lipsei banilor. Şi aici vorbim despre proiecte care s-ar putea derula. Acolo unde nu sunt lucrări demarate deja şi care trebuie finalizate, nu se mai deschide niciun şantier. Nu sunt bani. Aşa spun primarii. La fel spun şi guvernanţii. Unii edili-şefi vorbesc despre realizările lor, alţii, din contră, preferă să nu le enumere, pentru că li se par a fi puţine în comparaţie cu ceea ce trebuie să facă şi cu necesităţile comunităţilor pe care le conduc. Din categoria primarilor care spun „Uite ce am realizat“ în ultimii ani face parte cel din comuna Aliman, Gheorghe Topalu. Şi nu pare să o spună cu titlul de laudă, ci mai degrabă pentru că... pentru atât a avut bani. „Am terminat proiectele pe care le derulam şi acum nu mai avem bani pentru altele. Oricum, acum suntem la final de an şi la final de exerciţiu financiar (2007 - 2013) şi s-a cam terminat cu proiectele pentru perioada asta. Aşteptăm să fie adoptat noul buget pentru perioada 2014 - 2020 şi să vedem ce putem face“, a declarat Gheorghe Topalu. Primarul a precizat că în perioada 2008 - 2012 a reuşit să finalizeze lucrările de racordare a tuturor gopodăriilor la reţeaua de alimentare cu apă potabilă. „Realizarea privind apa este una notabilă pentru noi. Am reuşit să facem şi o primărie, pentru că cea veche era sub orice critică. Acum aşteptăm noile alocări, să vedem ce fonduri vom mai putea atrage pentru că, dacă vom mai aştepta fonduri de la Guvern, nu vom mai face nimic. Cel mai mult vrem să amenajăm reţeaua de canalizare şi să pietruim, apoi să asfaltăm drumurile din comună ca să scăpăm de neplăcerea de a merge prin noroi de fiecare dată când plouă“, a mai spus primarul.