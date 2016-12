Bani puţini, speranţe idem

ŢINTE FINANCIARE Primarul comunei Mihai Vitreazu, Gheorghe Grameni, a declarat că, după primele sale estimări, bugetul de venituri şi cheltuieli din 2013 va fi mai mic faţă de anii anteriori cu aproximativ 50.000 de lei. „Avem informaţii că vom primi mai puţini bani de la bugetul de stat. În aceste condiţii, apreciez că în acest an ne vom baza pe mai puţini bani la Primărie. Şi, pentru că veniturile noastre din taxe şi impozite nu sunt mari, cred că 2013 va fi un an foarte sărăcăcios. Ca atare, nici nu poate fi luată în discuţie ipoteza demarării unor proiecte noi. Practic, nu vom avea bani decât de plătit salarii şi facturi pentru utilităţi”, a spus Grameni. El a adăugat că singura speranţă a administraţiei locale să realizeze ceva în acest an pentru comunitatea locală este ca Ministerul Mediului să aprobe cele două proiecte privind înlocuirea reţelei de apă şi introducerea reţelei de canalizare în localitatea Mihai Viteazu. „În mandatul precedent m-am milogit la Guvernul lui Boc în două rânduri şi, de fiecare dată, am reuşit... fără noroc. Adică proiectele au fost acceptate, dar nu şi finanţate. Poate că a treia încercare să fie cu noroc, mai ales că avem un Executiv mai prietenos şi care doreşte creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene”, a spus Grameni.

PROIECT Primarul din Mihai Viteazu a afirmat că prioritatea numărul unu este înlocuirea reţelei de apă din întreaga comună. „Reţeaua este veche de 45 de ani, iar apa curge cu rugină la robinet. Pentru a avea apă bună de consumat trebuie să o laşi să curgă vreo jumătate de oră. În plus, reţeaua de apă cuprinde doar 60% din gospodăriile din Mihai Viteazu, în timp ce restul de 40% încă folosesc fântânile. De aceea, înlocuirea reţelei de apă trebuie urgentată. Cert este că acest lucru trebuie să se schimbe, iar noi să fim cu adevărat o comună europeană”, a spus Gheorghe Grameni.