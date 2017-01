Bani suficienţi pentru bolnavii de cancer

Conducerea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa a asigurat că programul de oncologie are bani suficienţi în acest final de an. „Există stocuri de peste 300.000 lei la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, bani mai mult decît suficienţi pentru bolnavii care se află în evidenţele noastre”, a declarat preşedintele/director al CJAS Constanţa, dr. Liviu Mocanu. De asemenea, şeful instituţiei a atras atenţia coordonatorului de program să ia toate măsurile pentru ca întreg stocul să fie folosit. „Dacă va fi cazul se va face şi o achiziţie de circa un miliard de lei şi pentru prima parte a anului 2009, şi asta pentru că, la începutul fiecărui an, se merge pe acte adiţionale, şi nu pe contracte”, explică dr. Mocanu. Specialiştii CJAS au constatat că la farmaciile cu circuit deschis a crescut consumul de medicamente. „Au fost şi sume mai mari, dar acest fapt este justificat ca urmare a modificării schemelor terapeutice, costurile pe pacient fiind mai mari”, explică preşedintele/director al CJAS.