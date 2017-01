Echipa mixtă de medici italieni şi români a reuşit să facă o sută de operaţii pe cord la copii cu malformaţii foarte grave, într-un an şi jumătate, supravieţuirea fiind de sută la sută în aceste intervenţii, a declarat, astăzi, ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu. "Am reuşit ceea ce ne-am propus, adică să salvăm aici, acasă, copiii noştri care se nasc cu malformaţii cardiace, fără a mai fi necesar transferul lor în unităţi sanitare din alte ţări. Anul trecut, am stabilit cu reprezentanţii clinicii italiene că vom continua acest program şi că îl vom dezvolta la nivel naţional. În prezent, se realizează intervenții la Bucureşti, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M.S. Curie», şi în alte patru centre din Iaşi, Târgu Mureş, Cluj-Napoca şi Timişoara", a spus ministrul Nicolae Bănicioiu, la conferinţa privind a o suta operaţie pe cord făcută printr-un program al Ministerului Sănătăţii şi Clinicii San Donato din Italia. Potrivit ministrului Sănătăţii, în acest an vor fi date în funcţiune şi clinicile de chirurgie cardiacă pediatrică de la Spitalul de Copii "Grigore Alexandrescu" şi de la Spitalul "Victor Gomoiu" din Capitală. "Anual se nasc în România între 2.500 şi 3.000 de copii cu malformaţii cardiace foarte grave şi care necesită intervenţii pe cord. În 2015, vor fi terminate şi clinicile de la Spitalul Gomoiu şi Spitalul Grigore Alexandrescu, astfel că în Bucureşti vor fi trei spitale puternice, care vor face operaţii de acest gen", a mai spus Nicolae Bănicioiu. Ministrul Sănătăţii a precizat că, în luna iulie 2014, a semnat extinderea Programului de cooperare între Ministerul Sănătăţii şi Clinica San Donato, în cadrul căruia echipe de medici italieni şi români operează copii cu malformaţii congenitale cardiace, în cadrul spitalelor din România. "Cea de-a doua componentă a programului o reprezintă cea de instruire a personalului medical în domeniul chirurgiei cardiace. Ținta noastră este ca în anul 2016, după doi ani de la înfiinţarea programului, echipa de medici români să poată efectua în integralitate intervenţiile, fără coordonarea medicilor din Italia", a spus ministrul Sănătăţii.