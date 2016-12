Banii CNADNR, luaţi de „curenţii de trafic”

Ce mai inventează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii via Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR)? CNADNDR a anunţat că organizează, astăzi, studiul de circulaţie denumit ”Anchetă Origine-Destinaţie\", pe drumurile naţionale din 16 judeţe (judeţul Constanţa, inclus – n.r.), în intervalele orare 8:00-12:00 şi 14:00-18:00, că de, şi angajaţii CNADNR au nevoie de odihnă. Oricine s-ar putea întreba ce înseamnă ”Anchetă Origine-Destinaţie\"? Ei bine, acest studiu reprezintă, potrivit reprezentanţilor CNADNR, răspunsul la cele mai fierbinţi rugăciuni ale companiei, adică o bază de date statistice pentru determinarea curenţilor de trafic. Aceşti „curenţi de trafic” le vor indica angajaţilor CNADNR cu exactitate cum să-şi orienteze investiţiile, cum să-şi aloce bugetele şi cum să-şi ajusteze strategiile de dezvoltare, pentru că, altminteri, ei bâjbâie prin ceaţă şi nu ştiu exact ce gropi să astupe sau unde să lărgească benzile sau unde să termine lucrările. Odată cu „iluminarea” ceneadeneriştilor, vom fi iluminaţi şi noi, participanţi nevinovaţi la trafic, căci vom afla lucruri extrem de interesante, precum: pe tronsonul Constanţa – Cernavodă este aglomeraţie; pe Autostrada Soarelui este aglomeraţie; pe DN2A este aglomeraţie; pe DN1, pe raza judeţului Prahova, este aglomeraţie, etc. Studiul face parte din acţiunea mai largă „Recensământul Circulaţiei Rutiere”, care se va desfăşura în acest an pe întreaga reţea de drumuri publice din România. Potrivit CNADNR, desfăşurarea acţiunii este următoarea: mai multe echipe de recenzori şi agenţi de circulaţie vor invita conducătorii de vehicule pe banda de rezervă (acostament sau banda I) pentru a le adresa un set de întrebări ale căror răspunsuri vor fi consemnate pe formulare tipărite. \"Participanţii la trafic vor fi întrebaţi de originea plecării în cursă, destinaţia cursei, rută şi scopul călătoriei. În plus, şoferii vehiculelor de marfă vor fi întrebaţi de felul mărfii, iar la vehiculele de pasageri, care este numărul de pasageri transportaţi\", au ţinut să precizeze reprezentanţii CNADNR.

Deci de unde plecăm, încotro ne îndreptăm şi multe alte asemenea întrebări esenţiale pentru evoluţia omenirii care, nu-i aşa, de obicei merge pe autostradă sau pe drumul naţional la plimbare şi tot ce aşteaptă este să fie oprită de recenzorii CNADNR care să pună tot felul de întrebări inteligente de genul „câţi pasageri transportaţi”, în condiţiile în care, chiar şi un chior ar putea vedea, prin cele patru geamuri laterale ale maşinii, prin parbriz şi prin lunetă, numărul pasagerilor.

Pe de altă parte, reprezentanţii CNADNR ne liniştesc: \"Echipele de recenzori sunt astfel dimensionate încât să fie evitată strangularea circulaţiei, formarea şirurilor sau întârzierea în trafic. Este posibil ca, în perioadele cu trafic intens, peste vârfurile prognozate, să poată apărea întârzieri\". Serios? Dacă opreşti maşini atunci când traficul este intens pot apărea întârzieri? Să mai comentăm?

În altă ordine de idei, reprezentanţii CNADNR nu au vrut să dea detalii despre costul acestei acţiuni. Ea este prinsă în bugetul companiei. Păi, despre istoricul bugetului companiei noi ştim că, în primul rând, le-au rămas bani de anul trecut şi nu ştiu pe ce să-i cheltuiască şi, în al doilea rând, că anul acesta au cerut suplimentare de buget! Cine să mai înţeleagă?