Banii de alocaţii şi ajutoare sociale, de la AJPS Constanţa

19:38:26 / 04 Noiembrie 2016

alocatia de sustinere

Buna ziua, am de returnat alocatia de sustinere pe 3 luni.in data de 30 iunie am plecat cu familia in germania, am avut de rennoit dosarul in luna iulie dar m- am intors abia pe 30 iulie si nu am apucat.Cand a venit cu ancheta sociala a facut incetate de disar de la 1 august.nu inteleg de ce am de returnat pe luna mai, iunie si iulie. Eu luam alocatia de 168 lei si la primarie in calculator arata ca ridicam 210 lei .am de returnat630 lei si nu este alocatie trecuta la monoparental .va rog sa ma ajutati astept raspuns .