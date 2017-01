Banii nu aduc fericirea sau, cel puţin, nu foarte mulţi…

Se pare că banii pot cumpăra fericirea până la urmă, iar preţul nu este nici foarte mare, conform unui nou studiu, un venit anual pe gospodărie de 50.000 de dolari este suficient pentru a oferi un sentiment de fericire şi de satisfacţie a vieţii membrilor unei familii, transmite Associated Press. Pentru a ajunge la această valoare cât se poate de concretă, cercetătorii de la Marist Institute for Public Opinion din cadrul Marist College, le-au cerut repondenţilor la chestionar să-şi precizeze nivelul de satisfacţie în ceea ce priveşte o serie de categorii precum: familie, securitatea zonei în care locuiesc, condiţiile în care locuiesc, viaţa spirituală, sănătate, viaţa socială, locul de muncă, programul zilnic, timpul liber, ş.a.m.d. Apoi, persoanele chestionate au fost rugate să-şi precizeze venitul anual pe gospodărie. Cercetătorii au aflat astfel că un venit anual de 50.000 de dolari reprezintă un important punct de cotitură în ceea ce priveşte gradul de satisfacţie al vieţii. Mai puţin şi nu poţi fi fericit pentru că nu te ajungi cu banii, mai mult de atât şi nu poţi fi fericit de grija lor. \"Poate că banii nu pot cumpăra direct fericirea, dar reprezintă totuşi, conform studiului nostru, un factor important care determină satisfacţia personală şi calitatea vieţii\", comentează Paul Hogan, preşedintele şi fondatorul companiei Home Instead Senior Care, o companie care oferă servicii de îngrijire bătrânilor la domiciliul acestora şi în acelaşi timp compania care a finanţat acest studiu. Studiul este bazat pe intervievarea telefonică a 1.235 de cetăţeni americani cu vârsta mai mare de 18 ani.