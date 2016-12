Banii pentru diguri “s-au furat ca-n codru”

În urmă cu aproximativ o lună, câţiva din miniştrii Cabinetului Boc recunoşteau că au minţit populaţia în ceea ce priveşte situaţia economică actuală. Alţii spuneau că Executivul ar mai fi putut să mintă încă 5-6 luni pentru a ascunde situaţia drastică a României. În urmă cu o săptămână, preşedintele Traian Băsescu spunea că locuitorii unei comune afectate de inundaţii mint atunci când spun că au fost banii alocaţi pentru diguri. “Minţiţi. Nu a fost alocat niciun ban. Asta pot să vă spun sigur”, declara Băsescu. Secretarul de stat pentru Relaţia cu Parlamentul, Valentin IIiescu, l-a contrazis public pe preşedinte. El a declarat că un raport “devastator” al Curţii de Conturi arată că banii pentru diguri alocaţi după inundaţiile din 2008 “s-au furat ca în codru”. “Nu înţeleg de ce Curtea de Conturi ţine sub fund acest document legat de modul în care au fost cheltuiţi, în 2008, banii pentru asemenea intervenţii, ca urmare a inundaţiilor din acel an, ca urmare a deciziilor luate ulterior, de construirea unor diguri care să protejeze localităţile şi populaţia. Este un raport devastator care evidenţiază, negru pe alb, cu subiect şi predicat, că s-a furat ca în codru şi că s-au alocat bani pentru localităţi în care nu trece niciun râu”, a declarat Valentin Iliescu. El a adăugat că s-a supralicitat în tot ce înseamnă evaluarea acelor lucrări, cu efecte destul de modeste în ce priveşte protecţia acelor localităţi, a culturilor agricole şi a vieţilor omeneşti. “Este ciudat că, în comuna Hălăuceşti, în documente apar lucrări efectuate pe câţiva kilometri, când, în realitate, s-au făcut îndiguiri pe doar 200 de metri”, a afirmat Iliescu. Secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul a mai precizat că va prezenta public acel raport, săptămâna viitoare, iar acesta conţine situaţii din mai multe localităţi din ţară. Imediat după declaraţia secretarului de stat, un fost ministru al Mediului, Attila Korodi, a început să se disculpe. “Curtea de Conturi face astfel de analize, e şi normal. Dar eu nu ştiu nimic de existenţa vreunui astfel de raport al Curţii de Conturi. Eu am gestionat problema o jumătate de an, însă nu mi s-au semnalat astfel de informaţii. Apele Române au obligaţia de a duce la bun sfârşit orice investiţie decisă de Guvern”, a declarat Korodi. Aşa cum era şi normal, fostul ministru a aruncat imediat problema în ograda Apelor Române, instituţie despre care spune că a avut responsabilitatea de implementare.