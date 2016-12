Bank Leumi acordă credite pentru „Prima Casă”

Bank Leumi România a început, marţi, creditarea în cadrul programului „Prima Casă” şi a primit pînă în acest moment dosare de solicitare de la clienţi care însumează 2,1 milioane euro, a anunţat, ieri, banca. „După semnarea convenţiei cu Fondul de Garantare a creditelor, care a avut loc în data de 11 august, Bank Leumi România a început să primească solicitările clienţilor pentru Prima Casă şi are pînă în acest moment dosare care însumează 2,1 milioane euro”, se arată într-un comunicat al instituţiei de credit. Nivelul dobînzii pentru împrumuturile în euro este egal cu Euribor (rata medie solicitată între principalele bănci din zona euro la depozitele pe piaţa interbancară) la trei luni plus marja băncii, de 3,95 puncte procentuale pe an. Astfel, la un credit în valoare de 57.000 de euro, acordat pentru 30 de ani, dobînda anuală efectivă (DAE) va fi de 5,34% pe an, potrivit Euribor de ieri. În ceea ce priveşte împrumuturile în lei, Bank Leumi afişează o dobîndă egală cu Robor (rata medie interbancară pe piaţa românească la sumele plasate) la trei luni plus 2,45 puncte procentuale pe an. De exemplu, pentru un credit de 240.000 de lei, pe 30 ani, DAE va fi de 12,7% pe an. În ambele exemple, DAE include comisionul de gestiune perceput de Fondul de Garantare, în cuantum de 0,37% pe an. Bank Leumi România nu percepe comision de acordare, de administrare lunar sau de rambursare anticipată. În cadrul programului „Prima Casă”, persoanele care vor să ia credite vor plăti un avans de 5% pentru o locuinţă de maximum 60.000 euro sau de 3.000 euro plus diferenţa din preţul de achiziţie, iar rata dobînzii va fi Euribor la 3 luni plus maxim 4% pe an, la credite în euro, respectiv Robor plus maxim 2,5 puncte procentuale. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de finanţator.