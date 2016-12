Bank of Cyprus rămâne închisă încă două săptămâni

Activitatea sucursalei Bank of Cyprus din România va fi suspendată încă două săptămâni, pentru a se putea încheia un acord de preluare cu unul dintre ofertanţii dispuşi să cumpere banca, negocierile urmând să înceapă astăzi. Oficialii Băncii Centrale a Republicii Cipru spun că până la redeschiderea sucursalei şi agenţiilor acesteia din România, clienţii pot folosi reţeaua de ATM-uri, iar pentru necesităţi deosebite sunt invitaţi să contacteze call-center-ul sucursalei băncii. Amintim că Bank of Cyprus a anunţat, la începutul săptămânii trecute, că suspendă operaţiunile din România pentru o săptămână, începând de la 1 aprilie, potrivit deciziei Băncii Centrale a Republicii Cipru, pentru a identifica o soluţie de vânzare a sucursalei de la Bucureşti, iar clienţii pot retrage bani de la bancomate. După declanşarea crizei din Cipru, sucursala de la Bucureşti a primit o notificare de la directorul general al Bank of Cyprus prin care se preciza că depozitele din filialele şi sucursalele din străinătate nu intră sub incidenţa acordului de salvare convenit cu UE. (A.M.)