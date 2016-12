Bank of Cyprus se afundă în groapa falimentului

Banca centrală a Ciprului (BNC) a respins, vineri, ofertele depuse de Banca Transilvania şi Raiffeisen Bank pentru preluarea totală/parţială a sucursalei Bank of Cyprus din România, potrivit unor surse din piaţa bancară. În prezent, BNC caută alternativă de transfer al depozitelor de la Bank of Cyprus, coborâte sub 100 de milioane de euro. Creditele băncii însumează 350 de milioane de euro. Deşi banca cipriotă anunţase iniţial sucursalele că pot funcţiona în linişte, acţionarii au decis ulterior să închidă şi subsidiara din România, la 1 aprilie, timp de şapte zile, pentru a găsi un cumpărător. Măsura a fost prelungită, noul termen fiind 22 aprilie. Între timp, lumea nu poate decât să se întrebe - ce se-ntâmplă, doctore? Banca e în faliment sau în restructurare? Cei de la Banca Naţională a României au subliniat clar că este vorba de o restructurare. Să fie chiar aşa? Faliment înseamnă că o firmă nu-şi mai poate achita datoriile. În cazul unei bănci vorbim despre surse de finanţare (depozite, împrumuturi, obligaţiuni etc). „În acest punct se află Bank of Cyprus - nu îşi poate plăti datoriile. Şi nici nu se poate finanţa din piaţă. După toate definiţiile, banca e în faliment. În plus, băncii i-a fost limitat accesul la propriile resurse şi i s-a impus o restructurare prin bail-in (recapitalizare cu banii deponenţilor). E un semn că pieţele financiare n-au încredere în bancă şi că, din punctul lor de vedere, instituţia e falimentară”, notează analistul economic Florin Cîţu.