Bank of Cyprus şi-a retras cererea de mărire a participaţiei la BT

Bank of Cyprus, care îşi anunţase în mai intenţia de a-şi majora participaţia la Banca Transilvania (BT) de la 9,99% până la 20%, şi-a retras ieri cererea depusă la Banca Naţională a României, se arată într-un comunicat publicat de bancă. Banca a motivat decizia de retragere a cererii de aprobare, prin luarea în calcul a celorlalte priorităţi ale instituţiei. Cu toate acestea, banca a mai anunţat în comunicat că decizia sa nu afectează strategia grupului Bank of Cyprus în România. În decembrie 2009, Bank of Cyprus a achiziţionat 9,99% din acţiunile Băncii Transilvania. Bank of Cyprus este prezentă în România prin sucursala sa bancară - Bank of Cyprus Romania -, prin Cyprus Leasing România IFN şi prin Otherland Properties Dorobanţi.