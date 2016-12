Bank of Cyprus vrea să-şi majoreze participaţia la BT

Bank of Cyprus intenţionează să-şi majoreze participaţia la Banca Transilvania (BT), de la 9,99%, până la 20%, iar în prezent aşteaptă decizia Băncii Naţionale a României în acest sens, a anunţat, ieri, banca. Dacă vor fi obţinute aprobările necesare, Grupul va decide oportunitatea de a majora participaţia până la 20%, se arată într-un comunicat al băncii. În decembrie 2009, Bank of Cyprus a achiziţionat 9,99% din acţiunile Băncii Transilvania. Bank of Cyprus este prezentă în România prin sucursala sa bancară, Bank of Cyprus Romania, prin Cyprus Leasing Romania IFN şi prin Otherland Properties Dorobanţi.