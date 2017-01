Banul la ban trage

Un multimilionar din Marea Britanie a cîştigat un milion de dolari pe an, pe viaţă, la Loterie, informează cotidianul “The Telegraph”, în ediţia electronică. Kenan Altunis, de 33 de ani, tocmai a plecat împreună cu familia sa într-o vacanţă în Caraibe, pe care şi-a plănuit-o înainte de a cîştiga. El trăieşte într-un apartament de 750.000 de lire sterline în Londra, împreună cu soţia sa şi fiica sa de 1 an. Altunis s-a născut în Turcia, însă părinţii săi s-au mutat în SUA cînd el avea 5 ani. El a crescut în SUA, după care s-a mutat în Londra pentru a urma o carieră în finanţe, iar în prezent este director executiv la Banca Unicredit. El a rugat-o pe mama sa să cumpere trei bilete de răzuit la un joc de noroc, cînd era într-o deplasare la New York, luna trecută. “S-a dovedit a fi cel mai bun rezultat al unei investiţii de pînă acum”, a spus acesta. Pentru că trăieşte în Marea Britanie, va fi scutit de plata taxelor federale pe cîştig. “Dacă îmi va schimba viaţa din punct de vedere material ? Nu, sînt o persoană foarte norocoasă”, a spus acesta. El a spus că banii au venit într-un moment în care mulţi sînt afectaţi în industria bancară.