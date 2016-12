Banul public şi sărăcia

Aşadar, Curtea Constituţională ne-a făcut încă o dată figura (sau i-a făcut jocul lui Traian Băsescu, luaţi-o cum vreţi!), dovedind că este politizată până în vârful unghiilor, chiar dacă uneori, de fapt arareori, mai adoptă câte o hotărâre democratică sau îndreptăţită, mai mult de ochii lumii, ca să ne \"aburească\"... Ăsta este adevărul gol-goluţ despre cea mai înaltă instanţă judecată din România portocalie!

Faptul că s-a constatat \"constituţionalitatea\" legii care îngheaţă pensiile şi salariile angajaţilor de stat, pe anul viitor, după ce, anterior, guvernul îşi angajase răspunderea în faţa parlamentului pentru un proiect legislativ diferit, arată că sărăcia din ţara noastră, hotărâtă în chip arbitrar de actuala putere, după bunul ei plac, a devenit, la rândul ei, \"constituţională\"... Aţi mai auzit vreodată de o asemenea bazaconie, \"logică\" şi juridică? Dar, conform unui astfel de raţionament halucinant, înseamnă că şi manipularea banului public, respectiv, de pildă, dirijarea unor fonduri din rezerva strategică a guvernului, către clientela politică sau administraţiile locale portocalii, este la fel de constituţională, nu-i aşa!?

Plutim în plin absurd kafkian şi tare mă tem că UE, preocupată, cum este acum, de propriile sale probleme grave, nu mai are nici chef, nici răgazul, să urmărească atent ce se petrece la Bucureşti. Sub paravanul crizei, această putere şi-a găsit \"alibiul\" pentru a face exact ce, când şi cum vrea... Nu ştiu unde se va opri o asemenea spirală periculoasă, însă presimt, vorba lui Marin Preda, că timpul nu mai are răbdare!