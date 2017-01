Barack Obama a depăşit-o pe Hillary Clinton ca număr de delegaţi

Senatorul de Illinois a învins-o categoric pe rivala sa Hillary Clinton în trei consultări organizate sîmbătă şi a cîştigat şi alegerile din Maine de duminică. Barack Obama abordează în forţă şi alegerile primare de luni din regiunea Washington, în vreme ce la republicani, Mike Huckabee s-a impus în Kansas şi Louisiana în faţa favoritului John McCain. Barack Obama a cîştigat, duminică, cu aproape 60%din voturi, consultarea electorală din statul Maine, din estul ţării. Victoria senatorului de culoare vine după o serie de alte trei succese consecutive, înregistrate în Louisiana, Nebraska şi Washington. “Nu ne putem permite să aşteptăm. Nu putem aştepta să punem la punct şcolile, nu putem aştepta să ne luăm copii din stradă, nu putem aştepta să reparăm un sistem de asigurări medicale defect, nu putem aştepta să aducem din nou în America slujbe bune şi bine plătite, nu putem aştepta să punem capăt încălzirii globale, nu putem aştepta să se încheie acest război din Irak, un război care nu ar fi trebuit autorizat şi desfăşurat”, susţine Barack Obama. Senatorul de Illinois, care aspiră să devină primul preşedinte de culoare, deţine în prezent 1.137 de delegaţi faţă de 1.134 fosta Primă Doamnă. Dintre aceştia, Hillary Clinton deţine 213 superdelegaţi, iar Obama 139. Pentru a cîştiga, un candidat democrat are nevoie de cel puţin 2.025 din totalul de 4.049 de delegaţi, dintre care 796 de superdelegaţi.

Între timp, Hillary Clinton şi-a înlocuit şeful de campanie electorală, la scurt timp după ce rivalul său a primit anunţul victoriei în dezbaterile din Nebraska, statul Washington şi Insulele Virgine şi în alegerile primare din Louisiana. “Ştiţi, am fost foarte mişcată, săptămîna trecută, cînd oamenii au aflat că, de fapt, am împrumutat bani pentru campania mea, dar am sentimente puternice în legătură cu asta şi ştiu cît este de important ca această întrecere să continue. Pentru că ştiu că dacă ne întrebăm cine ar fi cel mai bun preşedinte, cel mai bun comandant, care să restabiliească economia, să înceapă să ne rezolve problemele, eu am să fiu viitorul vostru preşedinte”, a declarat Hillary Clinton. Consilierii săi anticipează că senatoarea ar putea să nu cîştige niciuna dintre întrecerile din această lună, dar următoarea etapă importantă a cursei spre Casa Alba va fi data de 4 martie, cînd alegătorii din Rhode Island şi, în special, cei din Ohio şi Texas vor decide următorul mare bloc de delegaţi.

La republicani, John McCain a suferit două înfrîngeri în faţa rivalului său Mike Huckabee, dar rămîne favoritul cursei. Preşedintele Bush i-a luat apărarea lui John McCain în faţa criticilor comentatorilor ultra-conservatori, dar a refuzat să se pronunţe în privinţa şanselor ca acesta să fie nominalizat, atît timp cît republicanii au în cursă doi candidaţi, referindu-se la Mick Huckabee . Acesta chiar a contestat rezultatele anunţate după caucusurile de sîmbătă din statul Washington, unde a fost învins la diferenţă mică de John McCain