Barack Obama a sosit la Moscova

Preşedintele american, Barack Obama, a sosit luni, la Moscova, pentru o vizită de trei zile, menită să relanseze relaţiile cu Rusia, care s-au deteriorat puternic în timpul mandatului predecesorului său, George W. Bush. Preşedintele american a participat mai întîi la o ceremonie în faţa Monumentului Soldatului Necunoscut, de lîngă Kremlin, după care a avut o întîlnire de patru ore cu omologul său rus, Dmitri Medvedev. La ora 18.30 (17.30, ora României) cei doi au avut o conferinţă de presă comună. Obama şi Medvedev au de semnat o declaraţie în care sînt prezentaţi parametrii unui acord privind dezarmarea nucleară, care urmează să înlocuiască, pînă la sfîrşitul anului, Tratatul START1, care expiră la 5 decembrie. Potrivit Kremlinului, acest anunţ ar cuprinde cifre, lucru care sugerează că s-a ajuns la o înţelegere cu privire la numărul de focoase nucleare care urmează să fie distruse. Semnat cu doar cîteva luni înaintea prăbuşirii fostei Uniuni Sovietice, în 1991, Tratatul START1 a condus la o reducere a arsenalelor strategice ale celor două ţări, de la 10.000 la mai puţin de 6.000 de focoase nucleare. Preşedinţii american şi rus urmează, de asemenea, să anunţe un acord asupra tranzitului pe teritoriul rusesc al materialului militar american destinat Afagnistanului.

Cei doi lideri au luat cina împreună, luni seara, la reşedinţa preşedintelui rus de la Gorki, în regiunea Moscovei, alături de soţiile lor, Svetlana Medvedeva şi Michelle Obama. Obama apreciase anterior că întrevederile cu Dmitri Medvedev şi cu fostul preşedinte devenit premier, Vladimir Putin, îi vor permite să înţeleagă mai bine îngrijorările şi politica liderilor ruşi. ”Sper de asemenea că vor trage concluzia că se poate lucra cu mine în mod eficient”, a adăugat el, într-un interviu acordat postului rusesc de televiziune Vesti, difuzat sîmbătă. Preşedintele Barack Obama a fost mulţumit, luni, de rezultatele întrevederilor sale cu omologul său rus, Dmitri Medvedev, menţionînd că amîndoi au acţionat pentru relansarea relaţiilor dintre cele două ţări, după perioada tensionată de la sfîrşitul preşedinţiei Bush. ”Preşedintele Medvedev împreună cu mine am convenit că relaţiile dintre Rusia şi SUA au înregistrat o oarecare derivă. Am decis să relansăm relaţiile americano-ruse. Azi, după mai puţin de şase luni de colaborare, este exact ceea ce am făcut”, a precizat el.