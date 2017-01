Barack Obama a vorbit despre relaţiile cu Rusia, Iran şi renunţarea la fumat

Preşedintele ales al SUA a declarat că vrea să reia de la zero relaţiile cu Rusia, a promis să aplice o politică de recompense şi sancţiuni faţă de Iran şi a recunoscut, într-un interviu difuzat duminică de canalul NBC, că încă nu a renunţat complet la fumat. Barack Obama a afirmat că vrea să plece de pe noi baze în relaţiile cu oficialii de la Moscova, reproşînd însă Rusiei că îşi intimidează vecinii, aşa cum este cazul Georgiei. Acesta speră să îi întîlnească cît mai curînd posibil pe pe omologul rus, Dmitri Medvedev şi pe premierul Vladimir Putin.

În ceea ce priveşte Iranul, Barack Obama a afirmat că are în vedere o politică de recompense şi sancţiuni, adăugînd însă că are în vedere negocieri directe cu regimul de la Teheran. Barack Obama, care îşi va prelua funcţia la 20 ianuarie, a reamintit Iranului că programul său nuclear este inacceptabil, ca şi sprijinul acordat unor mişcări islamiste cum sînt Hamas în teritoriile palestiniene sau Hezbollah în Liban, dar şi ameninţările la adresa Israelului. În ceea ce priveşte recompensele, are în vedere stimulente economice şi comerciale, iar ca sancţiuni intenţionează să folosească extinderea sancţiunilor internaţionale deja existente.

În ceea ce priveşte promisiunea făcută soţiei sale de a renunţa la fumat, Barack Obama a recunoscut că încă mai întîmpină “accidente de parcurs”. Soţia sa, Michelle, a acceptat ca el să intre în cursa electorală pentru Casa Albă cu condiţia de a renunţa la fumat şi, în timpul campaniei electorale, Obama a folosit de mai multe ori gumă de mestecat cu nicotină. “Am depus eforturi considerabile pentru a fi în cea mai bună stare de sănătate”, a adăugat acesta, dînd asigurări că va respecta interdicţia de a fuma la Casa Albă.

Preşedintele ales al Statelor Unite a mai declarat că intenţionează să numească la conducerea Administraţiei pentru foştii combatanţi un general în rezervă de origine japoneză. Generalul Eric Ken Shinseki, în vîrstă de 62 de ani, absolvent al Academiei Militare West Point, a fost primul general american cu patru stele de origine asiatică din istoria SUA. În 2003, generalul Shinseki, şeful Statului Major al armatei terestre, l-a avertizat fără succes pe secretarul Apărării, Donald Rumsfeld, asupra necesităţii trimiterii a cel puţin 500.000 de militari în Irak. Relaţiile tensionate dintre Shinseki şi Rumsfeld în legătură cu planurile pentru Irak, pregătite de Washington în 2002, l-au determinat pe fostul secretar al Apărării să anunţe retragerea generalului, rănit în timpul războiului din Vietnam, cu 14 luni înainte de termen.