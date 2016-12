Barack Obama… cântăreţ

Mick Jagger a avut nevoie, marţi seară, de toată puterea sa de convingere pentru a-l determina pe preşedintele SUA să ia microfonul şi să cânte un blues, la o lună după ce a făcut senzaţie intonând o melodie soul. „Nu în seara asta!”, a protestat Barack Obama, atunci când solistul formaţiei Rolling Stones şi chitariştii B.B. King şi Buddy Guy l-au invitat să li se alăture pe scena de la Casa Albă, pentru a cânta refrenul melodiei „Sweet Home Chicago” a lui Robert Johnson. „Puteţi să o faceţi”, i-a spus unul dintre artişti. Barack Obama a cedat în final şi a luat microfonul pentru a cânta alături de ei piesa care omagiază fostul său fief politic din Illinois. Liderul de la Casa Albă nu a urcat însă pe scenă. Aceasta este a doua incursiune muzicală în decurs de o lună pentru Barack Obama, care la 19 ianuarie, la New York, a intonat melodia soul a lui Al Green „Let\'s Stay Together”, la Teatrul Apollo din Harlem, unde participa la o reuniune electorală în vederea alegerilor prezidenţiale din 6 noiembrie.

Barack Obama a salutat „o seară extraordinară”. „Atunci când eşti preşedinte, nu poţi ieşi seara la plimbare, pentru a-ţi limpezi gândurile, sau sări în maşină. Este frustrant. Dar există şi seri în care B.B. King şi Mick Jagger vin la tine!”, a afirmat liderul de la Casa Albă. Înaintea lui Obama, marea vedetă a serii a fost Mick Jagger care, la 68 de ani ai săi, a recurs la toată panoplia de mişcări şi gesturi sacadate pentru a-i însoţi vocea de neimitat. Solistul formaţiei Rolling Stones a început cu melodia „I Can\'t Turn You Loose”, pe care spectatorii evenimentului Red, White and Blues, în primul rând Barack Obama şi soţia sa Michelle, au ascultat-o în picioare, ţinând ritmul. La începuturile lor, membrii formaţiei britanice au recurs mult la ritmurile blues-ului american, contribuind la descoperirea acestei culturi de către tinerii albi din SUA, într-o perioadă în care segregarea rasială era încă în vigoare în statele din Sud. Făcând aluzie la acea perioadă, Barack Obama, primul preşedinte de culoare al SUA, a vorbit înainte de concert despre caracterul universal al blues-ului, care „ne aminteşte că am traversat perioade mai dificile”. „Sunt mândru să-i găzduiesc pe aceşti artişti, nu numai ca admirator, ci şi ca preşedinte, pentru că muzica lor ne învaţă că atunci când ne aflăm la o răscruce de drumuri, nu fugim de problemele noastre, ci le facem faţă, cântăm despre ele”, a adăugat acesta. Acest concert, care va fi difuzat la televiziunea publică americană, este organizat cu ocazia Black History Month, luna în care SUA îşi amintesc de contribuţiile comunităţii afro-americane la istoria şi la cultura lor.