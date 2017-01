Barack Obama are un uşor avans faţă de John McCain

Candidatul democrat în cursa pentru Casa Albă, Barack Obama, are un uşor avans faţă de contracandidatul său republican, John McCain, la începutul campaniei pentru alegerile prezidenţiale, potrivit cotidianului “The Washington Post”. Într-un nou sondaj Washington Post-ABC News, Obama are un avans de şase puncte faţă de McCain (48% în rîndul persoanelor adulte, faţă de 42%). McCain a obţinut susţinere în rîndul electoratului independent, care ar putea avea un rol decisiv în alegerile din noiembrie. Independenţii îl consideră pe McCain, senator de Arizona, mult mai credibil în combaterea terorismului. Potrivit sondajului, McCain este considerat cel mai potrivit pentru lupta împotriva terorismului, avînd, la acest capitol, un avans de 14 puncte faţă de Obama.

Scorul este foarte strîns însă în privinţa celui mai potrivit lider pentru gestionarea problemelor internaţionale. Referitor la Irak, 47% dintre respondenţi au declarat că au încredere în McCain, în timp ce 46% şi-au exprimat încerederea în Obama. În ceea ce priveşte electoratul independent, 45% îl preferă pe McCain, iar 43% pe Obama, în problema Irakului, potrivit sondajului. Experienţa pare a fi cea mai evidentă slăbiciune a lui Obama, potrivit publicaţiei. Sondajul arată că doar 50% dintre americani consideră că Obama are experienţa necesară de a deveni preşedinte, un rezultat aproape neschimbat din martie. În ceea ce-l priveşte pe McCain, 56% dintre respondenţi susţin că senatorul de Arizona este o alegere sigură, în timp ce 52% îl preferă pe Obama. Sondajul a fost realizat prin telefon, pe un eşantion de 1.125 de adulţi, în perioada 12-15 iunie şi are o marjă de eroare de plus sau minus trei puncte.