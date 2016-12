Barack Obama, distins cu Premiul Nobel pentru Pace

Preşedintele american a obţinut Premiul Nobel pentru Pace 2009, pentru eforturile sale extraordinare pentru a întări diplomaţia internaţională şi cooperarea între popoare, a anunţat Comitetul Norvegian pentru Nobel, la Oslo. Potrivit motivării Comitetului, “foarte rar o persoană a captat atenţia lumii precum Obama şi a dat poporului său speranţe pentru un viitor mai bun. Obama a creat, în calitate de preşedinte, un nou climat pentru politica internaţională. Diplomaţia multilaterală a recîştigat o poziţie centrală, cu accent pe rolul pe care ONU şi alte instituţii internaţionale îl pot juca”. Numele lui Obama fusese menţionat deja ca posibil laureat, însă mulţi comentatori estimau că este prea devreme pentru ca actualul lider de la Casa Albă să primească acest premiu.

Născut pe 4 august 1961, în Hawaii, Obama a petrecut o mare parte a copilăriei în Honolulu, iar de la 6 pînă la 10 ani a trăit în Jakarta, împreună cu mama şi cu tatăl vitreg, de origine indoneziană. A absolvit Universitatea Columbia şi Facultatea de Drept de la Harvard. Barack Obama a lucrat ca avocat specializat în apărarea drepturilor civile, înainte de a deveni membru al Senatului statului Illinois, din 1997 pînă în 2004. A predat dreptul constituţional la Universitatea din Chicago, din 1992 pînă în 2004. După o încercare nereuşită de a obţine un loc în Camera Reprezentanţilor a SUA în anul 2000, în 2003 şi-a anunţat participarea la campania electorală pentru Senatul SUA. Un an mai tîrziu, cînd era încă membru al Senatului din Illinois, Barack Obama a ţinut discursul principal la Convenţia Naţională Democrată din 2004. În noiembrie 2004, a fost ales senator al SUA, cu 70% din voturi. În februarie 2007, şi-a anunţat începerea campaniei prezidenţiale şi a cîştigat alegerile în faţa republicanului John McCain. La 20 ianuarie 2009, a preluat funcţia de preşedinte al SUA de la George W. Bush, devenind primul preşedinte american de culoare. Barack Obama este căsătorit din 1992 şi are două fiice. Este autorul a două cărţi de mare succes: “Dreams from My Father”, o carte de memorii şi “The Audacity of Hope”, un comentariu personal asupra politicii SUA.

“O distincţie nemeritată”

Premiul Nobel pentru Pace este acordat persoanelor, instituţiilor sau organizaţiilor internaţionale care au depus eforturi deosebite pentru instaurarea sau restabilirea păcii într-o zonă de conflict, precum şi prezervarea ei la nivel internaţional. Barack Obama a primit cu modestie vestea acordării Premiului Nobel pentru Pace, purtătorul său de cuvînt trezindu-l din somn pentru a-l informa. Purtătorul său de cuvînt, Robert Gibbs, care a sunat la Casa Albă, unde locuieşte preşedintele, l-a trezit cu puţin timp înainte de ora locală 6.00, la mai puţin de o oră după sosirea anunţului de la Oslo. În prima reacţie publică, Barack Obama a spus că vede în această decizie un apel la acţiune împotriva încălzirii climatice, împotriva proliferării nucleare şi pentru rezolvarea conflictelor. “Privesc decizia comitetului Nobel cu surprindere şi profundă umilinţă. Ca să fiu sincer, simt că nu merit să mă aflu în compania atîtor personalităţi care au transformat epoca lor şi care au primit acest premiu. Însă, voi accepta această recompensă ca un apel la acţiune, un apel lansat tuturor ţărilor pentru a se ridica împotriva problemelor comune ale secolului XXI”, a subliniat Obama. Preşedintele american a mai declarat că premiul trebuie împărţit cu toţi cei care luptă pentru pace şi democraţie.

Preşedintele francez, Nicolas Sarkozy, l-a felicitat pe Barack Obama pentru acordarea Premiului Nobel pentru Pace, care consacră “revenirea Americii în inima tuturor popoarelor din lume”, într-un mesaj făcut public la Palatul Elysee. “Decernîndu-vă cel mai prestigios premiu al său, comitetul recompensează angajamentul dumneavoastră hotărît pentru drepturile omului, pentru justiţie şi pentru răspîndirea păcii în lume”, i-a scris Sarkozy omologului american. Pe de altă parte, cancelarul german, Angela Merkel, l-a felicitat pe preşedintele american pentru Nobelul primit, care constituie “un stimulent pentru preşedinte şi pentru noi toţi în a face şi mai mult pentru pace”. Totodată, senatorul republican John McCain, care a fost adversarul lui Barack Obama în cursa pentru Casa Albă, s-a declarat mîndru după atribuirea Premiului Nobel pentru Pace preşedintelui american. De asemenea, premierul nipon, Yukio Hatoyama, l-a felicitat pe Barack Obama, afirmînd că “lumea este în schimbare după sosirea preşedintelui american la Casa Albă”. Şi fostul laureat al Nobelului pentru Pace din 1983, Lech Walesa, şi-a exprimat surpriza în urma anunţului Comitetului Nobel norvegian privind decernarea acestui premiu preşedintelui american Barack Obama, estimînd că este prea devreme. “Ca un simpatizant al lui Obama, cred că în acest moment nu merită Premiul Nobel pentru Pace. Nu voi înţelege niciodată, înainte chiar şi de primul său an de mandat, fără niciun eveniment spectaculos, cum ar putea primi Nobelul. Acest lucru depreciază menirea acestei recompense”, a declarat şi profesorul Krzysztof Michalek, un expert din cadrul American Studies.