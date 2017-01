Barack Obama, erou al cărţilor pentru copii

Multe din titlurile romanelor pentru copii de peste Ocean confirmă faptul că al 44-lea preşedinte a devenit un veritabil erou de legendă al cărţilor pentru copii, declanşînd isterie în librăriile din SUA. În librăriile americane şi în cataloagele de pe Internet au apărut cel puţin 30 de cărţi despre Barack Obama destinate copiilor, un adevărat record pentru primul an de mandat al preşedintelui american. La rîndul ei, Michelle Obama a inspirat şi ea pe mulţi dintre autorii cărţilor de copii, iar pînă în acest moment, două biografii ale sale au fost publicate.

Cărţile pentru copii despre preşedinţi şi marile figuri istorice ale ţării reprezintă o adevărată tradiţie: George Washington, Abraham Lincoln şi Martin Luther King au inspirat sute de astfel de cărţi. În opinia specialiştilor, preşedintele Obama, în calitate de erou al cărţilor pentru copii, are un viitor frumos înaintea lui. Majoritatea cărţilor despre el editate pînă în prezent au fost publicate înainte de victoria din alegerile din 4 noiembrie 2008. Rivalul său din cursa prezidenţială, John McCain, a apărut într-o singură carte pentru copii, scrisă de propria lui fiică: ”Tatăl meu, John McCain”. Albumul biografic ilustrat ”Obama: Son of Promises, Child of Hope” s-a vîndut în 350.000 de exemplare. Cărţile dedicate copiilor îl laudă pe tînărul Barack Obama, misiunea lui, călătoria lui iniţiatică, inspirîndu-se din autobiografia preşedintelui american, ”Dreams From My Father”. O altă carte, intitulată ”Barack Obama”, de Jonah Winter, prezintă ”povestea preşedintelui care a fost ales în vremuri foarte grele pentru America, deoarece, în toată ţara, oamenii îşi pierdeau locurile de muncă, casele şi speranţele”.

”Nu există nimic politic în cărţile noastre”, a declarat şeful editurii Simon and Schuster\'s. ”Povestim doar istoria copilăriei sale, aşa cum s-a întîmplat”, a adăugat acesta. Pe de altă parte, însă, ilustratorul aceleeaşi edituri mărturiseşte că primeşte anumite reproşuri, uneori, deoarece l-a desenat pe eroul din aceste cărţi ca pe un mesia sau ca pe un zeu. Imaginile sale îl prezintă pe tînărul Barack Obama în biserică, cu o lacrimă pe obraz, în momentul în care a avut revelaţia prin care a înţeles că îşi doreşte să acceadă pînă la cel mai înalt nivel. În bibliotecile publice din Washington D.C., cele şase cărţi despre Barack Obama din stoc se află printre cărţile cele mai împrumutate.