Barack Obama l-a desemnat pe Joseph Clancy director al Secret Service

Preşedintele Statelor Unite, Barack Obama, l-a desemnat pe Joseph Clancy în funcţia de director al Secret Service, după ce a asigurat interimatul conducerii serviciului de protecţie, relatează ziarul The New York Times. Joseph Clancy deţine funcţia de director interimar al Secret Service începând din octombrie 2014, după o serie de gafe ale Serviviului de protecţie şi pază. Clancy a lucrat la Secret Service începând din 1984. A fost numit agent special în divizia de protecţie a preşedintelui în anul 2009. Părăsise Secret Service în 2011 pentru a deveni directorul companiei de securitate Comcast Corp. Clancy admitea în decembrie 2014 că recentele incidente de la Casa Albă, inclusiv unul în care un bărbat înarmat cu un cuţit a pătruns în clădire, au afectat credibilitatea Secret Service. "Ştim că am pierdut din încredere. Dar avem un model bun, o bază bună. Vrem timp pentru a recâştiga încrederea", afirma Clancy.