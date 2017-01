Barack Obama l-a nominalizat pe Timothy Geithner în funcţia de secretar al Trezoreriei

Preşedintele ales al SUA a anunţat, luni, nominalizarea lui Timothy Geithner în funcţia de secretar al Trezoreriei, în viitoarea administraţie care va trebui să gestioneze criza economică. ”Vicepreşedintele ales, Joseph Biden şi cu mine am strîns o echipă economică ce are viziune şi expertiză pentru a stabiliza economia, a crea locuri de muncă şi pentru a repună America pe picioare”, a spus Obama în cadrul unei conferinţe de presă la Chicago, luni, la scurt timp după anunţul nominalizării. La 47 de ani, Geithner este în prezent preşedinte al Băncii Centrale din New York şi vicepreşedinte al comitetului monetar al Rezervei Federale. El este unul dintre principalii artizani ai măsurilor de excepţie adoptate de Rezerva Federală pentru a depăşi criza actuală, inclusiv salvarea băncilor. Secretarul Trezoreriei din administraţia Obama, a cărui nominalizare urmează a fi aprobată de Senat, va trebui să administreze planul de relansare a sectorului financiar votat în octombrie de Congres, în valoare de 700 de miliarde de dolari. Fostul secretar al Trezoreriei în timpul administraţiei Bill Clinton, Lawrence Summers, în vîrstă de 53 de ani, a fost numit directorul Consiliului Economic Naţional. Acesta va fi principalul consilier economic al preşedintelui şi va coordona politica lui Obama în acest domeniu. Obama a anunţat, de asemenea, nominalizarea profesorului universitar Christina Romer, de la Berkeley, California, în funcţia de preşedinte al Consiliului Consilierilor Economici, un organism care analizează politica economică pentru administraţia americană. Melody Barnes, consilier al lui Obama în perioada campaniei prezidenţiale, a fost numită directoarea Consiliului pentru Politică Internă. Heather Higginbottom, directorul politic al campaniei lui Obama, a fost numită director adjunct.

Preşedintele-ales al SUA a cerut, luni, adoptarea unui plan de relansare a economiei, îndemnînd Congresul să acţioneze imediat pentru depăşirea crizei economice. Întrebat despre data la care Congresul se va pronunţa asupra planului de relansare a economiei americane, Obama a răspuns: ”Vreau ca planul să fie adoptat imediat. Va trebui ca planul să aibă amploarea necesară pentru relansarea economiei. Cred că cel mai important este să recunoaştem că există un consens între economiştii de dreapta şi stînga în favoarea unui plan major de stimulare a relansării economiei”. Tot ieri, Barack Obama a dat asigurări că viitoarea administraţie americană va ajuta şi alte puteri economice să depăşească criza financiară globală. ”Vom ajuta şi alte ţări pentru elaborarea unui răspuns global la această criză”, a declarat Obama, al cărui mandat va începe la 20 ianuarie. Barack Obama nu a participat la summit-ul G20 organizat la 15 noiembrie, la Washington, pentru elaborarea unei strategii globale de combatere a crizei mondiale.