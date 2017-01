BĂRĂGANU - Pregătiri pentru iarnă

Iarna se apropie, iar administraţiile locale trebuie să aprovizioneze cu combustibil unităţile de învăţămînt şi sediile instituţiilor publice. Primăria Bărăganu a făcut demersuri în acest sens şi a trimis o solicitare către Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) pentru a face rost de finanţare în vederea cumpărării materialului lemnos necesar încălzirii. „Noi avem bani pentru asigurarea încălzirii unităţilor pentru o lună, dar nu putem asigura sumele necesare pentru toată iarna. Aşteptăm rectificarea bugetară pe care o va face CJC pentru a primi banii necesari. Am început deja să asigurăm căldură pentru preşcolarii care învaţă în cele două grădiniţe din comună”, a spus primarul comunei, Constantin Benţea. Comuna Bărăganu are nevoie de aprox. 25 de mii de lei pentru a asigura tot materialul combustibil. Mai au nevoie de asigurarea căldurii în iarna care urmează două şcolil generale, două cămine culturale, primăria şi dispensarul. „În fiecare an am avut lemne suficiente şi nu am avut probleme toată iarna. Noi am vorbit deja cu furnizorul, însă aşteptăm rectificarea bugetară”, a mai spus Benţea.