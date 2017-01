BĂRĂGANU - Proiect de alimentare cu apă potabilă, în aşteptare

„Nu avem activitate pentru că nu avem bani“, este afirmaţia primarului comunei Bărăganu, Constantin Benţea, afirmaţie susţinută şi de mulţi alţi primari din judeţul Constanţa, care se confruntă cu lipsa fondurilor pentru derularea de proiecte de infrastructură. Pe lîngă faptul că nu mai au bani în vistierii pentru a demara noi proiecte, administraţiile locale nu primesc nici bani pentru a continua proiectele care se află deja în derulare. Cel mai trist este faptul că aceste neplăceri se răsfrîng asupra locuitorilor din mediul rural. „În urmă cu mai bine de doi ani am elaborat şi depus un proiect privind alimentarea cu apă potabilă a satelor Bărăganu şi Lanurile, unde nu avem apă decît de la fîntîni. În Bărăganu nu a existat niciodată reţea de apă, iar în Lanurile a existat o reţea de apă foarte veche, însă apa nu poate fi consumată din cauza conductelor metalice, care fac ca apa să fie improprie pentru consum. Ne-am bucurat la începutul anului, cînd am primit în cele din urmă 10% din banii necesari pentru a demara lucrările, însă fericirea noastră a fost scurtă“, a declarat Benţea. Primarul a explicat că, după ce a primit primele fonduri guvernamentale, a demarat în forţă procedura de licitaţie pentru a desemna firma contractoare care va executa lucrarea. “Am făcut licitaţia, iar reprezentanţii firmei care a cîştigat lucrarea au venit de mai multe ori să solicite acceptul pentru a începe execuţia. Nu am putut să îi îndrum să lucreze pentru că, între timp, noi nu am mai primit niciun leu de la Guvern şi nu vrem să păţim ca în cazul unităţilor de învăţămînt unde au fost finalizate lucrările şi am rămas cu datorii fantastice către firmele executante. Nu vreau să îmi vină la poartă să îmi ceară bani, iar eu să dau din umeri, pentru că nu am de unde să îi dau“, a mai spus Benţea.