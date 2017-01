Baraj american atacat de hackeri iranieni

Hackeri iranieni au reuşit să pătrundă în computerele care controlează un baraj de lângă New York, dezvăluie cotidianul ”The Wall Street Journal” (WSJ). Acest atac cibernetic, care a avut loc în 2013, nu a produs nicio pagubă, dar le-a oferit hackerilor informaţii despre modul cum funcţionează computerele care controlează ecluzele, scrie ziarul. Hackeri care lucrează pentru state vizează regulat ţinte din cadrul infrastructurii americane, scrie, de asemenea, The Associated Press, într-o amplă anchetă jurnalistică. În ultimul deceniu, ei au obţinut în 12 rânduri acces la un nivel important asupra reţelelor electrice, potrivit agenţiei.

Informaţii detaliate despre barajul Bowman Avenue din Rye, statul New York, au fost obţinute de hackeri. O anchetă a arătat Iranul ca sursă probabilă a atacului şi a alertat autorităţile americane cu privire la capacităţile semnificative în domeniul războiului cibernetic de care dispune această ţară, scrie WSJ. Grupul de hackeri care a atacat Bowman Avenue a fost implicat şi într-un atac separat asupra unor societăţi financiare americane. Reţeaua americană de alimentare cu energie electrică este vizată regulat de atacuri ale unor hackeri străini sofisticaţi, scrie AP în ancheta sa. Cercetători în domeniul securităţii au descoperit în multe rânduri probe care arată că hackeri au obţinut acces la aceste sisteme, considerate sensibile. Până în prezent, atacurile par că au vizat să adune informaţii detaliate - inclusiv planuri tehnice - despre reţele şi instalaţii. În urma unei vaste campanii, hackeri au obţinut acces la 82 de centrale atât din SUA, cât şi din Canada. Comentarii codate, descoperite în momentul detectării atacurilor, au sugerat că în spatele campaniei se aflau hackeri iranieni. Informaţiile despre această serie de atacuri au determinat FBI să emită un avertisment adresat industriei energetice, în care-i atrăgea atenţia că este vizată.

Cunoştinţele acumulate de atacatori nu au fost folosite pentru oprirea centralelor electrice sau modificarea modului în care funcţionează, precizează jurnaliştii Garance Burke şi Jonathan Fahey de la AP. Însă aceste cunoştinţe ar putea să fie folosite pentru a provoca pagube, dacă relaţiile diplomatice dintre Iran şi SUA s-ar înrăutăţi, a declarat Robert Lee, expert în domeniul securităţii cibernetice din cadrul Forţelor Aeriene americane. Hackerii respectivi au putut să obţină acces la centrale electrice şi la alte părţi ale infrastructurii americane în domeniu deoarece multe dintre aceste sisteme au fost instalate înainte ca necesitatea protejării acestora de atacuri de la distanţă să devină evidentă.

