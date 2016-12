Bărbații, risipitori la... all inclusive

Când merg pe litoral la hoteluri all inclusive, bărbații își pun în farfurie, în medie, 2,5 porții de mâncare din fiecare fel, dar mănâncă jumătate, în timp ce femeile obișnuiesc să consume porțiile normale, potrivit agenției Mareea, care administrează un hotel all inclusive în Mamaia. ”Tendinţa ultimilor doi ani arată că femeile sunt, peste 70%, predispuse către produse de origine vegetală (diverse salate, preparate din soia, cereale integrale, lactate dietetice, brânzeturi etc.) și alimente de tip bio care nu le pun în pericol silueta și susțin un regim de viață mai activ”, potrivit unui studiu al agenției de turism. Bărbații poftesc la mici, cârnăciori afumați, fripturi de porc și vită, ciorbe de burtă și văcuță, tigăi picante, pui la ceaun și pastramă de oaie, așa că își umplu farfuriile mai mult decât pot să mânânce. ”În general, turiştii care aleg sejururile all inclusive solicită o cât mai mare diversitate a produselor alimentare”, a spus directorul hotelului Mercur-Minerva din Mamaia, care aparține agenției Mareea, Georgeta Bari. Turiştii români care aleg serviciile all inclusive pentru litoralul românesc sunt, în general, familii cu vârste cuprinse între 30 şi 50 de ani, peste 80% fiind însoţiţi de 1 - 2 copii. În ultimii doi ani, hotelierii care au implementat servicii all inclusive pe litoralul românesc au început să organizeze excursii opţionale de o zi în Delta Dunării sau Bulgaria.