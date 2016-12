Barbara Walters, legenda televiziunii americane, se va retrage din activitate

Barbara Walters, în vârstă de 84 de ani, o legendă a jurnalismului de televiziune din SUA, renumită pentru interviurile sale cu celebrităţi precum Fidel Castro, Barack Obama şi Monica Lewinsky, se va retrage din activitate vineri, punând astfel capăt unei cariere de 53 de ani. Barbara Walters va prezenta vineri pentru ultima dată emisiunea sa "The View", care este difuzată zilnic de televiziunea americană ABC. Totodată, televiziunea ABC a pregătit pentru aceeaşi seară o retrospectivă specială de două ore, pentru a-i aduce un omagiu jurnalistei Barbara Walters. ABC a anunţat, la începutul lunii aprilie, într-un comunicat de presă, că "Barbara Walters va spune la revedere emisiunilor de televiziune zilnice". În acelaşi comunicat, a fost făcută precizarea că Walters va continua să producă emisiunea sa "The View" şi va continua să aibă apariţii punctuale în acest program. Barbara Walters, care a intervievat pe parcursul carierei sale câteva sute de vedete din showbiz şi personalităţi din alte domenii, a devenit, în 1976, prima femeie din lume care a prezentat un buletin informativ de seară la o televiziune. Şi-a început cariera în 1961, la NBC, unde era coprezentatoare a emisiunii matinale "Today", înainte de a se alătura echipei de la ABC în 1976. Pentru această televiziune a fost pentru coprezentatoare a emisiunii "20/20" şi a lansat apoi "The View", în 1997. Cea mai mare audienţă din palmaresul Barbarei Walters rămâne cea înregistrată în 1999, când jurnalista a intervievat-o pe Monica Lewinsky, cu privire la relaţia pe care aceasta a avut-o cu preşedintele SUA Bill Clinton: 74 de milioane de telespectatori au urmărit acest interviu exclusiv acordat Barbarei Walters. Barbara Walters a fost căsătorită de patru ori, dintre care de două ori cu acelaşi bărbat. Ea este mama unei fiice adoptive.