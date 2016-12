Barbara Walters, operată pe cord

Celebra realizatoare de televiziune americană Barbara Walters a anunţat că va suferi o intervenţie chirurgicală pe cord în această săptămână. ”Ştiţi cât de sănătoasă am fost. Nu am lipsit nicio zi de la muncă. La sfârşitul acestei săptămâni voi fi operată pe inimă, pentru a mi se înlocui o valvulă care nu mai funcţionează bine”, a anunţat realizatoarea americană la sfârşitul emisiunii sale, difuzată de postul ABC. ”Multe persoane au această problemă. Sunt la curent cu boala mea de ceva timp şi am decis împreună cu medicii mei că acesta este cel mai bun moment pentru a face operaţia”, a declarat Barbara Walters. ”Deoarece vara este foarte aproape, pot să îmi acord o vacanţă plăcută”, a adăugat jurnalista. Barbara Walters, despre care medicii consideră că va avea nevoie de o perioadă de convalescenţă de două luni, a promis că îşi va face timp pentru a telefona din când în când colegilor săi care realizează emisiunea The View.

Barbara Jill Walters, născută pe 25 septembrie 1929, este jurnalistă, prezentatoare a câtorva emisiuni de televiziune matinale extrem de populare peste Ocean, Today şi The View, a unui renumit buletin informativ (20/20) şi co-prezentatoare a principalului jurnal de actualităţi difuzat de postul de televiziune ABC (ABC Evening News).