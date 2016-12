Bărbat găsit mort în fântână

CRIMĂ SAU ACCIDENT? Descoperire macabră în localitatea constănţeană Istria, unde în fântâna din curtea unei case a fost găsit trupul neînsufleţit al unui bărbat. Victima, Nicolae Nistor, de 43 de ani, trebuia să ajungă, la primele ore ale dimineţii, la un vecin care îl angajase ca zilier. Pentru că nu a venit, bărbatul s-a dus să vadă ce s-a întâmplat. În momentul în care a ajuns în curtea victimei, vecinul le-a povestit poliţiştilor că a văzut uşa casei deschisă, iar când a intrat a observat mai multe haine aruncate pe jos şi televizorul şi combina muzicală făcute bucăţi şi o oglindă spartă. Ca să nu dispară ceva din casă, acesta a pus un lacăt la uşă şi i-a lăsat proprietarului un bilet în care îi spunea să vină să ia cheile de la el. Câteva zeci de minute mai târziu, un alt vecin care a venit să îl caute pe Nicolae Nistor l-a descoperit pe acesta înecat în fântână. „Luni seară, pe la ora 19.00, am văzut un bărbat la el în curte. Nu îl cunosc. I-am auzit vorbind, dar nu am dat importanţă. De dimineaţă am trecut pe la el şi nu l-am găsit. L-am căutat prin curte şi am zis să mă uit şi în fântână. Mi s-a părut că văd ceva şi când m-am uitat mai bine, am văzut că e mort acolo“, a declarat Vasile Ţancu. Vecinii şi rudele lui Nicolae Nistor spun că acesta era un om liniştit şi că nu se certa cu nimeni. Toţi localnicii cred că el a fost ucis. „Zilele astea trebuia să vin să îl ajut să îşi văruiască în casă. Cred că l-a aruncat cineva în fântână că el nu avea motive să se sinucidă. Poate a băut cu cineva, s-au certat, iar ăla l-a omorât şi l-a aruncat în fântână. Mai mult, televizorul la care el ţinea mult a fost găsit spart. Sigur a fost omorât“, a declarat Aurelia Nică, de 63 de ani, mătuşa victimei.

ANCHETĂ Pentru scoaterea trupului neînsufleţit din fântână a fost necesară intervenţia echipajului de descarcerare al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“. „Am coborât un servant, asigurat cu o cordiţă, cu o scară în fântână. A legat victima şi am ridicat-o fără probleme. Luciul apei este la aproape cinci metri faţă de suprafaţă. Din câte am văzut, cadavrul era cu faţa în jos“, a declarat plt. adj. Daniel Cătălin Bălan, din cadrul ISU „Dobrogea“. Zona a fost împrejmuită cu bandă iar timp de câteva ore criminaliştii au scotocit curtea casei şi un morman de gunoaie din spatele locuinţei dar, în afară de dezordinea din casa victimei, nu au găsit alte probe care să indice că aceasta ar fi fost ucisă. „Nu am descoperit urme vizibile de violenţă pe trupul victimei. Mâine o să facem necropsia şi o să avem mai multe informaţii“, a declarat procurorul criminalist Andrei Bodean, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. Cadavrul a fost transportat la Morga Cimitirului Central în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzelor morţii.